Basel/Alkmaar – West Ham United und Fiorentina spielen am 7. Juni in Prag um den Titel in der Fußball-Conference-League. Die Italiener vermieden beim 3:1 nach Verlängerung in Basel dank eines Treffers von Antonin Barak in der 129. Minute den drohenden Elfmeterkrimi. Nach 90 Minuten hatte es 2:1 für Fiorentina (gesamt 3:3) gestanden. West Ham siegte nach dem 2:1 in London auch im Auswärtsspiel in Alkmaar mit 1:0.

Dreimal Italien

Damit stellt die italienische Serie A neben Inter Mailand (Champions League) und AS Roma (Europa League) drei Finalisten in den UEFA-Klubbewerben. Die Fiorentina könnte der Roma als zweiter Sieger der noch jungen Conference League nachfolgen. Auf einen internationalen Titelgewinn warten die Florentiner seit 1966, als sie den Mitropacup gewonnen haben. Für West Ham geht es um die erste europäische Trophäe seit dem Gewinn des Cups der Cupsieger 1965.

Basel, betreut vom früheren Sturm-Trainer Heiko Vogel, verpasste den historischen Einzug als erstes Schweizer Team in ein europäisches Endspiel. Der 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel reichte im heimischen "Joggeli" nicht. Der frühere Schweizer Serienmeister, in der Heimat aktuell nur sechststärkste Kraft, musste durch Nicolas Gonzalez (36., 72.) zweimal einen Rückschlag hinnehmen. Jeweils agierte Jungstar Zeki Amdouni im eigenen Strafraum indisponiert.

Zumindest einmal machte der Torjäger seinen Fehler aber wieder gut. Beim Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 (55.) düpierte er den früheren Salzburg- und Austria-Verteidiger Igor. Doch der Achte der Serie A erwies sich als reifere und weitaus gefährlichere Mannschaft. Nach einer mehrminütigen Unterbrechung aufgrund eines medizinischen Notfalls im Sektor der italienischen Fans gelang Barak das Goldtor.

In Alkmaar ließen die Hammers"nach dem 2:1 in London nichts anbrennen. Vielmehr machten die Engländer in einer chancenarmen Partie zunächst den gefährlicheren Eindruck. Ein Schuss von Lucas Paqueta touchierte die Außenstange (25.). In der zweiten Hälfte wurde der Tabellenvierte der Niederlande stärker, klare Torchancen aber boten sich nicht. Als die Hausherren alles nach vorne warfen, fixierte Pablo Fornals den Auswärtssieg (95.). Alkmaar muss damit weiter auf ein großes europäisches Finale seit jenem im UEFA-Cup 1981 (mit dem Österreicher Kurt Welzl) warten. (APA, 19.5.2023)

