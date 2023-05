Panthers bezwingen Carolina Hurricanes in vierter Verlängerung

Matchwinner Matthew Tkachuk. Foto: Reuters/James Guillory-USA TODAY Sports

Raleigh (North Carolina) – Erst kurz vor Ende der vierten Verlängerung haben die Florida Panthers den Auftakt der Finalserie der Eastern Conference in der National Hockey League (NHL) gegen die Carolina Hurricanes 3:2 gewonnen. Matthew Tkachuk gelang kurz vor 2 Uhr Ortszeit der erlösende Treffer für das Gästeteam. Die 79:47 Minuten dauernde Verlängerung war die sechstlängste der Ligageschichte. Im zweiten Spiel in der Nacht auf Sonntag sind wieder die Hurricanes Gastgeber. (APA, 19.5.2023)

NHL-Ergebnis vom Donnerstag – Play-off, 3. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference, Finale:

Carolina Hurricanes – Florida Panthers 2:3 n.V. Stand in der Serie: 0:1