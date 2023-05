Jetzt anhören: Jahrelang war Oliver Ribarich an Heinz-Christian Straches Seite. In dieser Podcast-Reihe erzählt er seine Geschichte und wie der Ex-FPÖ-Chef in die Ibiza-Affäre stürzte

13 Jahre lang ist Oliver Ribarich an der Seite von Heinz-Christian Strache. Leibwächter, Chauffeur, enger Vertrauter. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er die Abgründe des Ex-FPÖ-Chefs ans Licht bringt. In dieser Serie von "Inside Austria" erzählen wir die Geschichte jenes Bodyguards, der die Ibiza-Affäre ins Rollen brachte. Wir geben Einblick in Straches politische Verfehlungen und mutmaßliche Spesenexzesse. Und wir zeigen, wie es zum Untergang des einstigen rechten Politstars kommen musste.

Im zweiten Teil dieser Serie erzählen wir, wie Oliver Ribarich Veränderungen an seinem Chef Heinz-Christian Strache beobachtet. Der FPÖ-Chef hebt immer weiter ab – mit den Wahlerfolgen mehren sich auch durchfeierte Nächte und die Ausgaben werden immer höher. Dann stößt Ribarich auf Taschen voller Bargeld – und ein unglaublicher Verdacht steht im Raum. (red, 20.5.2023)

In dieser Folge zu hören: Oliver Ribarich (ehemaliger Mitarbeiter von Heinz-Christian Strache), Heinz-Christian Strache (ehemaliger Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef) und Oliver Das Gupta (Autor beim STANDARD und beim "Spiegel"). Skript, Moderation und Gestaltung: Zsolt Wilhelm und Lucia Heisterkamp. Redaktionelle Mitarbeit: Antonia Rauth. Produktion: Luca Ziemek.