Ausgewertet werden Stimmzettel und Online-Fragebögen. Foto: APA / Roland Schlager

Die SPÖ-Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz und die Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl biegt am Montag in die Zielgeraden. In der Früh werden die plombierten Kisten mit den Fragebögen aus Niederösterreich abgeholt – begleitet von Mitgliedern der Wahlkommission, teilte die Partei am Freitag mit. Ab 10 Uhr tagt dann die Kommission nicht medienöffentlich im Renner-Institut in Wien-Favoriten. Wie lange es bis zur Ergebnisbekanntgabe dauern wird, könne man nicht abschätzen.

Diese soll im Anschluss an die Sitzung im neben dem Renner-Institut gelegenen Novotel stattfinden. Ausgewertet werden müssen neben den Stimmzetteln auch Datenträger mit den Ergebnissen der Online-Stimmabgabe. Außerdem werden Stichproben zur Überprüfung gezogen.

Endgültige Entscheidung erst im Juni

Zur Wahl standen die aktuelle Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sowie der Traiskirchner Bürgermeister und Bundesrat Andreas Babler sowie als Zusatzoption keiner der drei Kandidaten. Insgesamt konnten rund 148.000 Parteimitglieder ihre Stimme abgeben. Die endgültige Entscheidung über den künftigen Vorsitz fällt allerdings erst beim SPÖ-Parteitag Anfang Juni – dieses Gremium ist für die Vorsitzwahl formal zuständig.

Rendi-Wagner und Doskozil haben aber bereits klargestellt, dass sie das Votum der Mitglieder auch dann akzeptieren werden, wenn keiner der Bewerber die absolute Mehrheit erhält. Babler wiederum würde auch als Zweiter oder Dritter der Mitgliederbefragung beim Parteitag kandidieren, sollte der Abstand zum Ersten gering sein. (APA, red, 19.5.2023)