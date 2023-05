Eine Annäherung an die lange geringgeschätzte Großelterngeneration wagt die Belgierin Sarah Vanhee. Foto: Sarah Vanhee

Sarah Vanhees Soloperformance "Mémé"

Die gefühlt letzte Person in der Populärkultur, die sich um das Glück von Großmüttern gekümmert hat, war der Kinderstar Heintje mit seinem Schlager Oma, so lieb. Es folgten sechzig Jahre eisig schrilles Schweigen, bis jetzt bei den Festwochen gleich zwei Projekte wieder an den Wert von Omas erinnern.

Erst Laure Prouvosts kürzlich eröffnete Ausstellung Ohmmm age Oma (...) und nun die Performance Mémé von Sarah Vanhee, die so ihre Großmütter vom Lande und eine ins Abseits gedrängte Frauengeneration, deren Leben Kindern und Feldarbeit gewidmet war, würdigt.

Auf Enkelschmalz à la Heintje wird bei Mémé verzichtet. Vielmehr steht in diesem Solo mit Puppen und einem Gastauftritt von Vanhees Sohn die Frage im Raum, wie wir’s heute mit den "Frauen der Vergangenheit" und "der Erde, die sie bewirtschaftet haben" halten.

Eine Hommage mit Tragik, Humor und der Chance, hier etwas wiedergutzumachen. (ploe)

Mémé, Nestroyhof Hamakom, 21.–23., 25. 5., 20.00 + 26. 5.,

Jeweils um 18.00

Regisseur Milo Rau versetzt Sophokles’ "Antigone" ins Amazonasgebiet: als Gedenken an ein Massaker. Foto: Philipp Lichterbeck

"Antigone im Amazonas" von Milo Rau

Wien – Es ist ein Drama über existenzielle Ungerechtigkeit. In Sophokles’ Tragödie Antigone wird der Titelheldin vom Tyrannen Kreon die Bestattung ihres Bruders verweigert, mit der Begründung, dieser sei ein Vaterlandsverräter. Das muss bis heute verhandelt werden: Familie und Staat, Ehre und Recht. Was immer man darunter versteht.

In Milo Raus Antigone im Amazonas sind es die Verteilung von Kapital und Boden, die pseudostaatliche Gewalt transnationaler Konzerne. In diesem letzten Teil seiner 2019 mit Orest in Mossul begonnenen Antikentrilogie verschränkt der künftige Festwochen-Intendant, bekannt für Arbeiten an der Schnittstelle von Kunst und Aktivismus, den antiken Stoff mit der brasilianischen Landlosenbewegung MST.

Hier besteht der Chor aus den Überlebenden eines Massakers der Militärpolizei (1996) an Aktivist:innen, und er sagt, was bis heute gilt: "Ungeheuer ist viel. Doch nichts ungeheurer als der Mensch." (hein)

Antigone im Amazonas, Burgtheater,

25.–27. 5., 20.00

Calixto Neto kocht dem Publikum eine "Feijoada". Foto: Raoul Gilibert

TIPPS

Club Liaison heißt der performative Teil einer Ausstellung der Künstlerin Liesl Raff, in dem sich unter anderen Karo Preuschl, Jen Rosenblit und Eisa Jocson präsentieren.

Franz-Josefs-Kai 3, ab 25. 5.

Singing Youth ist ein A-cappella-Stück mit Pop- und Agitprop-Gesang samt Reminiszenzen an den Kommunismus in der Regie von Judit Böröcz aus Ungarn.

Schauspielhaus, 1.–3. 6., 20.30

Feijoada, ein brasilianisches Nationalgericht, dient dem Tänzer Calixto Neto als Mittel für Kritik.

Brut Nordwest, 30., 31. 5., 1. 6., 19.30

