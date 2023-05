20.15 DOKUMENTATION

Der Orient-Express – Vintage auf Schienen Eine Spurensuche von Paris bis Istanbul beleuchtet die Geschichte des legendären und prunkvollen Palastes auf Schienen. Bis 21.35, Arte

20.15 POLITTHRILLER

Fair Game – Nichts ist gefährlicher als die Wahrheit (USA/VAE 2010, Doug Liman) Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wird CIA-Agentin Plame (Naomi Watts) die Leitung einer Irak-Einsatzgruppe anvertraut. Brisantes Thema, das auf einer wahren Begebenheit beruht. Bis 22.10, Servus TV

22.10 KRIMI

Columbo – Alter schützt vor Morden nicht (Try and Catch Me, USA 1977, James Frawley) Schriftstellerin Abigail Mitchell plant den perfekten Mord – allerdings nicht für einen Roman, sondern am mutmaßlichen Mörder ihrer Nichte. Peter Falks Gegenspielerin ist Ruth Gordon, die alte Dame aus Harold und Maude. Bis 23.35, ATV 2

22.30 ALT GEGEN JUNG

Das Pubertier – Der Film (D 2017, Leander Haußmann) Jan Josef Liefers übernimmt von Heike Makatsch den Haushalt und auch die Betreuung der 14-jährigen Tochter Clara (Harriet Herbig-Matten), bei der die Pubertät voll zugeschlagen hat. Bis 0.15, ATV

Jan Josef Liefers und Heike Makatsch mit Tochter Clara (Harriet Herbig-Matten). Foto: Constantin Film

23.50 THRILLER

Dame, König, As, Spion (Tinker Tailor Soldier Spy, GB/F/D 2011, Tomas Alfredson) Gary Oldman brilliert in Alfredsons ambitionierter Neuverfilmung von John le Carrés Spionageroman. Bis 1.50, ARD

Streaming

NEUSTART

High Desert (USA 2023, Jay Roach) Peggy (Patricia Arquette) dealt mit Drogen und konsumiert sie auch. Nach dem Tod ihrer Mutter entschließt sie sich zu einem Neustart im Wüstenkaff Yucca Valley – als Privatdetektivin. Nebst einer großartigen Hauptdarstellerin wartet die Serie mit schwarzem Humor und skurrilen Typen auf. Apple TV+

Patricia Arquette in "High Desert" auf Apple TV. Foto: Apple TV+

FAMILIENDRAMA

Somewhere Boy (GB 2022, Alex Winckler, Alexandra Brodski) Weil ihn sein Vater vor "Monstern" schützen will, wächst Danny (Lewis Gribben) abgeschirmt in einem her untergekommenen Haus auf dem Land auf. Mit 18 wird er plötzlich in die reale Welt hin ausgestoßen. Die britische Serie erzählt die Geschichte einer Annäherung in einer traurig-schönen Mischung aus Thriller, Gothic Tale und Familiendrama. Paramount+

AUTOFIKTION

Primo (USA 2023, Kabir Akhtar, Cortney Carrillo) Der in San Antonio bei seiner Mutter und fünf Onkeln aufgewachsene Autor Shea Serrano hat sein Leben als Komödienserie fiktionalisiert. Amazon Prime Video