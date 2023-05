Bundekanzler Karl Nehammer will auch für Minenräumung in zivilen Gebieten keine Soldaten in die Ukraine schicken – und greif zu drastischen Worten

Ukrainische Entminungsdienste haben reichlich zu tun. Dass österreichische Soldaten sie unterstützen könnten, hat Bundeskanzler Karl Nehammer am Freitag ausgeschlossen. Foto: APA / AFP / Supinsky

In der Debatte um mögliche österreichische Entminungshilfe in der Ukraine hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag ein Machtwort gesprochen: "Es wird kein österreichischer Soldat für so einen operativen Einsatz ukrainischen Boden betreten, solange das ein Kriegsgebiet ist." Wer Soldaten "in ein Kriegsgebiet schicken will, der riskiert, dass sie nicht mehr lebend zurückkommen", hielt Nehammer in einer Stellungnahme fest. Damit stellte er sich erneut hinter Verteidigungsministerin und Parteikollegin Klaudia Tanner – und gegen den Bundespräsidenten.

Alexander Van der Bellen, auch Oberbefehlshaber des Heeres, hatte zuletzt gesagt, er verstehe nicht, warum die Regierung "immer noch zögert": "Unterstützung bei der Entminung ziviler Bereiche wie Wohnhäuser, Schulen, Kindergärten oder landwirtschaftlicher Gebiete widerspricht sicher nicht der österreichischen Neutralität." Tanner hatte eine Beteiligung bei der Minenräumung in dem von Russland angegriffenen Land mit Verweis auf die Neutralität abgelehnt. Zudem seien die österreichischen Entminungsgeräte auf dem Westbalkan im Einsatz.

Melnyk "sehr enttäuscht"

Juristen und Politologen sehen das Minenräumen abseits der Frontlinie nicht im Widerspruch zur Neutralität. Auch für den grünen Vizekanzler Werner Kogler spricht nichts gegen Entminung in zivilen Gebieten, wie er der "Presse" sagte. Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk zeigte sich im Ö1-Gespräch "sehr enttäuscht" vom österreichischen Vorgehen. In der Ukraine sei eine Fläche mehr als doppelt so groß wie Österreich vermint.

Nehammer erklärte am Freitag, dass eine finanzielle Beteiligung an anderen Missionen geprüft werde. Aktuell finden bereits Entminungsoperationen in befreiten Landesteilen statt – durch ausländische NGOs sowie ukrainische Fachleute. Sie werden durch westliche Staaten und die EU unterstützt. Ukrainische Minenräumer werden außerdem trainiert, unter anderem von ebenfalls neutralen Ländern wie Irland und der Schweiz. (Kim Son Hoang, 20.5.2023)