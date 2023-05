Ján Kuciak und seine Verlobte Martina Kušnírová waren im Februar 2018 ermordet worden. Foto: imago / Zuma / Beata Zawrzel

Bratislava – Im Prozess um die Ermordung des slowakischen Investigativjournalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová im Jahr 2018 ist am Freitag ein weiterer Schuldspruch gefallen. Die Angeklagte Alena Zsuzsová wurde für schuldig befunden, den Mord organisiert zu haben. Der Oligarch Marian Kočner hingegen erhielt – wie bereits bei einem früheren Prozess – einen Freispruch.

Zsuzsová soll den Mordauftrag vermittelt haben. Viel hatte zuvor auf Kočner als Auftraggeber hingedeutet. Kuciak hatte immer wieder zu bekannten Unternehmern recherchiert. Bereits im September 2020 waren der Geschäftsmann Kočner und seine Vertraute Zsuzsová aber vom Vorwurf, hinter dem Mord zu stecken, aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Am 15. Juni 2021 hatte der Oberste Gerichtshof der Slowakei den Freispruch wieder aufgehoben. Im Februar 2020 wurde Kočner jedoch in einer anderen Strafsache wegen Betrugs zu 19 Jahren Haft verurteilt.

Der Mörder des Paares und zwei Mittäter waren bereits in früheren Prozessen zu langen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Kuciak hatte über kriminelle Verstrickungen von Politik und Unternehmern berichtet. Der Doppelmord und die erst nach seinem Tod veröffentlichte letzte Reportage Kuciaks über mögliche Mafia-Verbindungen zur damaligen sozialdemokratischen Regierung lösten Massendemonstrationen aus, die zum Sturz von Regierungschef Robert Fico sowie zu Entlassungen in Polizei und Justiz führten. (Reuters, miwi, 19.5.2023)