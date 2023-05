Davon profitieren letztlich auch die Gäste. Mit rascherem Wechsel der Besucher und Besucherinnen steigen die Chancen, einen Platz im Lieblingslokal zu ergattern statt irgendwo im nirgendwo. Wem zwei Stunden für Speis und Trank nicht reichen, der kann immer noch an der Bar absacken. Dort ist es ohnehin meist gemütlicher als am Restauranttisch. (Günther Strobl, 21.5.2023)

Unbestritten ist, dass mit Vorabreservierung eine bessere und gerechtere Nutzung eines knappen Guts möglich ist. Umgelegt auf die Gastronomie heißt das: Wirt oder Wirtin können die Tische im Lokal statt einmal am Abend mindestens zweimal verkaufen, unterm Strich damit mehr verdienen und, wenn sie schlau sind, auch das Personal besser bezahlen. Auf das kommt es nämlich an. Die Gastronomie leidet wie viele andere Branchen zunehmend unter Personalnot. Nur wer gut zahlt und entsprechende Arbeitsbedingungen bietet, gewinnt.

Sie sind Überbleibsel aus der Corona-Zeit. Viele Wirtshäuser haben als Reaktion auf die Vorverlegung der Sperrstunde, die eine rasche Ausbreitung des Virus verhindern sollte, Schichtbetrieb eingeführt – Essen nur in gewissen Zeitfenstern. Trotz verkürzter Öffnungszeiten wollte man damit eine halbwegs ordentliche Belegung der Tische hinbekommen. Das ist auch gelungen. Die Gefährlichkeit des Virus ist inzwischen gebannt, die frühe Sperrstunde längst aufgehoben. Die Time-Slots aber sind zum Großteil geblieben. Das ist gut so, denn sie bringen Vorteile zuhauf.

KONTRA: Aus für die Gemütlichkeit

von Anne Feldkamp

Es war einmal vor ein paar Jahren. Als Zugezogene waren die Wiener Kaffeehäuser eine echte Entdeckung: Melange bestellen, herumsitzen, lesen, Apfelstrudel bestellen, herumsitzen, lesen – großartig. Gemütlichkeit, so schien es, hat in dieser Stadt kein Ablaufdatum. Zugegeben, das ist an vielen Orten noch immer so. Doch immer öfter kommen der Austrian Gemütlichkeit eng getaktete Time-Slots in die Quere.

Ein Brunch ist, würden Gastronomen einwenden, keine F.-X.-Mayr-Kur. Stimmt. Doch daran, die Semmel vierzigmal im Mund umzudrehen, ist sowieso nicht zu denken. Wer Pancakes in einem angesagten Hafer-Latte-Frühstückslokal verzehren will, muss das oft schon lange vorher wissen, weil der begehrte Elf-Uhr-Slot am Samstag sonst futsch ist. Wenn die Reservierungsbestätigung dann ins E-Mail-Postfach geflattert ist, ist ein Vorabstudium der Speisekarte zu empfehlen. Sonst wird das Essensdate ungemütlich: 120 Minuten für Eggs Florentine, Trinken und Tratschen sind knapp bemessen. Noch hektischer wird es, wenn am Abend ein Dreigangmenü mit Weinbegleitung in zwei Stunden verschlungen werden soll.

Was in Burger- und Pizzalokalen funktionieren kann, fühlt sich an Orten, wo viel Geld fürs Essen hingelegt wird, falsch an. Es mag nostalgisch klingen, aber: Wo ist die Slowfood-Bewegung, wenn man sie denn braucht? (Anne Feldkamp, 21.5.2023)