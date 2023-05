Balazs Sebok verkürzte zwischenzeitlich auf 1:2 für Ungarn, ehe sich schließlich Finnland deutlich durchsetzte. Foto: AP/Pavel Golovkin

Tampere/Riga – Österreichs Samstag-Gegner Finnland hat am Freitag bei der Eishockey-Weltmeisterschaft erst dank eines starken Schlussdrittels einen klaren Favoritensieg gefeiert. Der Weltmeister und WM-Gastgeber gewann gegen Ungarn mit 7:1 (1:0,1:1,5:0) und kann mit einem weiteren Erfolg am Samstag (15.20 Uhr/live ORF 1) gegen das ÖEHV-Team den erwarteten Viertelfinaleinzug fixieren.

Die Finnen hatten mit dem krassen Außenseiter zwei Drittel lang mehr Mühe als erwartet und lagen durch Treffer von Mikko Lehtonen (13.) und Kaapo Kakko (24./PP) bzw. Balazs Sebok (27.) nur 2:1 in Führung. Dank fünf Toren im Schlussdrittel siegte der Titelverteidiger aber noch klar. Ungarn hält damit weiter bei zwei Punkten und spielt am Montag (19.20/live ORF Sport +) gegen Österreich um den Verbleib in der A-WM.

Slowenien ist weiter das einzige punktelose Team dieser WM. Die Slowenen lieferten Lettland in Gruppe B in Riga einen starken Kampf, mussten sich aber mit 2:3 (0:1,2:2,0:0) geschlagen geben. KAC-Legionär Riharts Bukarts (12.), Kaspars Daugavins (32./PP) und Roberts Bukarts (38.) erzielten die Treffer des zweiten WM-Gastgebers, für Slowenien trafen Anze Kuralt (28.) und Miha Verlic (40.). (APA, 19.5.2023)

Eishockey-Ergebnisse der WM 2023 vom Freitag:

Gruppe A – 5. Runde:

Ungarn – Finnland 1:7 (0:1,1:1,0:5)

Österreich – Deutschland 19.20

Gruppe B – 5. Runde:

Lettland – Slowenien 3:2 (1:0,2:2,1:0)

Kasachstan – Slowakei 19.20