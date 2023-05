"Wir sind noch nicht so weit", sagte Garret Graves laut Medien am Freitag. Foto: AP / J. Scott Applewhite

Washington – Die Verhandlungen zwischen US-Republikanern und der Regierung von Präsident Joe Biden im Schuldenstreit sind Medienberichten zufolge unterbrochen worden. "Wir sind noch nicht so weit", zitierten mehrere US-Medien am Freitag den republikanischen Abgeordneten Garret Graves. "Wir haben beschlossen, eine Pause einzulegen, weil es einfach nicht produktiv ist." Ein Vertreter des Präsidialamts erklärte, eine Vereinbarung sei noch möglich, wenn beide Seiten in gutem Glauben handelten und zu Zugeständnissen bereit seien.

Graves wurde vom Präsidenten des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, als leitender Verhandlungsführer eingesetzt. Biden selbst hält sich bis Sonntag in Japan zum G7-Gipfel auf. Gestritten wird in Washington über eine Anhebung der Schuldenobergrenze des Bundes von 31,4 Billionen Dollar. Sollte keine Einigung zustande kommen, droht den USA die Zahlungsunfähigkeit. (Reuters, 19.5.2023)