Perfektes Rennen von Einer Augusto Rubio Reyes. Foto: AP/Massimo Paolone

Crans-Montana – Der kolumbianische Radprofi Einer Rubio hat die stark verkürzte 13. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der Kletterspezialist setzte sich am Freitag über 74,6 Kilometer nach Crans-Montana vor dem Franzosen Thibaut Pinot und dem Ecuadorianer Jefferson Cepeda durch. Der Brite Geraint Thomas bleibt Führender der Italien-Rundfahrt, der Österreicher Patrick Konrad büßte in der Gesamtwertung drei Plätze ein und liegt nun auf Rang 16.

Die Strecke war wegen schlechter Witterungsbedingungen um mehr als 120 Kilometer verkürzt worden, der italienische Teil der Etappe wurde ausgelassen. Die Profis starteten erst gegen 15.00 Uhr im Schweizer Ort Le Chable. Bereits vor einigen Tagen war der 2.469 Meter hohe Pass Großer Sankt Bernhard als höchster geplanter Punkt des diesjährigen Giro wegen Neuschnee und Lawinengefahr aus dem Programm genommen worden.

Bei der Bergankunft in Crans-Montana setzte sich Rubio sechs Sekunden vor Pinot und zwölf vor Cepeda durch. Das Hauptfeld mit dem britischen Gesamtführenden Geraint Thomas (Ineos) und dem slowenischen Giro-Favoriten Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kam mit 1:35 Minuten Rückstand ins Ziel. Thomas führt damit weiter zwei Sekunden vor Roglic und 22 Sekunden vor dem Portugiesen Joao Almeida. Konrad (Bora-hansgrohe) kam als 33. mit 4:53 Minuten Rückstand ins Ziel und liegt gesamt 7:33 hinter Thomas.

Am Samstag steht der 194 Kilometer lange Abschnitt zwischen der Stadt Siders in der Schweiz und Cassano Magnago in der italienischen Lombardei an. (APA/dpa, 19.5.2023)



Ergebnisse Giro d'Italia vom Freitag:

13. Etappe, Borgofranco d'Ivrea – Crans-Montana (74,6 km/verkürzt): 1. Einer Augusto Rubio Reyes (COL) Movistar 2:16:23 Stunden – 2. Thibaut Pinot (FRA) Groupama-FDJ +6 Sek. – 3. Jefferson Cepeda (ECU) EF Education-EasyPost +12. Weiter: 33. Patrick Konrad (AUT) Bora +4:53 Min. – 116. Lukas Pöstlberger (AUT) Jayco +20:56.

Gesamtwertung: 1. Geraint Thomas (GBR) Ineos 51:20:01 Std. – 2. Primoz Roglic (SLO) Jumbo +0:02 Min. – 3. Joao Almeida (POR) UAE +0:22. Weiter: 16. Konrad +7:33 – 86. Pöstlberger +1:53:17 Std.