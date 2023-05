Schnell Pflanzen für die Produktion sicherer Lebensmittel unter veränderten klimatischen Bedingungen zu entwickeln, das ist ein Gebot der Stunde. Doch die rechtlichen Bedingungen lassen das derzeit nicht zu. Das muss sich ändern, fordert der Pflanzenbiologe Liam Dolan in seinem Gastkommentar.



Wie kann Getreide klimafit gemacht werden? Das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit.

Foto: Getty Images

Pflanzenzüchtung hat die Nutzpflanzen entwickelt, auf die unsere Zivilisation angewiesen ist. Jetzt, wo sich die Klimakrise bereits auf die Nahrungsmittelversorgung auswirkt – und noch schwerwiegendere Folgen durch Dürre, Krankheitserreger und abnehmende Artenvielfalt drohen –, könnte die sichere und schnelle Entwicklung angepasster Pflanzen wesentlich zu Ernährungssicherheit beitragen.

Gen-Editierungsverfahren sind für die Pflanzenzüchtung nachweislich sicher. Aber die rechtlichen Bedingungen für Gen-Editierung schränken die Möglichkeit ein, schnell Pflanzen für die Produktion sicherer Lebensmittel unter veränderten klimatischen Bedingungen zu entwickeln. Es ist an der Zeit zu fragen: Warum wird eine durch Gen-Editierung erzeugte Mutation anders behandelt als die gleiche Mutation, die durch andere Züchtungsmethoden erzeugt wurde?

Neue Eigenschaften

Die Farbe von Äpfeln, die Süße von Mais, die medizinischen Eigenschaften von Kräutern, die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegen Krankheiten – das steuert der sogenannte Vier-Buchstaben-Code in der DNA. Bei der Entwicklung neuer Eigenschaften wird dieser DNA-Text verändert. Über Jahrtausende hinweg hat der Mensch so aus unkrautartigen, wenig ertragreichen wilden Pflanzen die heutigen Nutzpflanzen entwickelt.

Kurz nach der letzten Eiszeit etwa wählten die ersten Bauern seltene Varianten – Mutanten – aus, die spontan in wilden Gräsern entstanden waren. Ihre Körner waren leichter zu ernten als die Körner der ursprünglichen Wildgräser, denn sie blieben an der Pflanze haften. Diese Eigenschaft machte das Korn erntereif, und ja, sie ist auf eine Veränderung im Erbgut der Pflanze zurückzuführen. Eine von vielen zufälligen Veränderungen in der DNA, die von Generationen von Landwirten und Pflanzenzüchterinnen gefunden, ausgewählt und weiterentwickelt wurden. Getreide, wie wir es heute kennen, entstand im Lauf tausender Jahre, denn diese Mutationen sind in der Natur selten.

Bessere Erträge

Die Züchtung von Nutzpflanzen beschleunigte sich, als Wege gefunden wurden, die Mutationshäufigkeit zu erhöhen. Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckte man, dass ionisierende Strahlung aus radioaktiven Quellen sowie Chemikalien, die mit der DNA reagieren, die Zahl der Mutationen erhöhen. Pflanzenzüchter nutzten dies, um eine große Zahl von Pflanzenmutanten zu erzeugen, die neue Eigenschaften hervorbringen und den Ertrag steigern sollten.

Diese sogenannte Mutagenese-Züchtung war sehr erfolgreich: Während des 20. Jahrhunderts stiegen die Ernteerträge, die gezüchteten Pflanzen sind aus den Regalen unserer Supermärkte genauso wie aus den Bioläden nicht mehr wegzudenken. Allerdings gibt es auch einen Nachteil. Nicht nur die Stelle im DNA-Text, die das erwünschte Merkmal kontrolliert, wird in der Mutagenese-Züchtung verändert, sondern auch viele andere, unbeteiligte "Textstellen". Wenn also eine Mutation eine Änderung im DNA-Text bewirkt, die ein erwünschtes ertragreiches Merkmal hervorbringt, trägt die Pflanze gleichzeitig viele andere Mutationen an anderen Stellen im DNA-Text, die schädlich und unerwünscht sind und daher beseitigt werden müssen.

Schnellere Methoden

Das wiederum braucht Zeit: Pflanzen mit den gewünschten Merkmalen müssen über Generationen mit einem gesunden Elternteil gekreuzt werden. Kreuzung und Selektionsrunden können gut fünf bis zehn Jahre benötigen, bis eine gesunde Pflanze zur Anwendung bereit ist. Wir brauchen daher schnellere Wege, Nutzpflanzen mit neuen Merkmalen zu entwickeln.

Die Zeit drängt. Durch die Klimakrise wird es für die Landwirtschaft immer schwieriger, Nutzpflanzen anzubauen. Wir müssen dringend Pflanzen entwickeln, die den Umweltveränderungen standhalten: Pflanzen, die mit weniger Wasser gute Erträge erzielen, denn sie werden in Mitteleuropa und in vielen Teilen der Welt unter trockeneren Bedingungen wachsen. Pflanzen, die mit höheren Temperaturen zurechtkommen, denn die Sommertemperaturen steigen. Nutzpflanzen, die resistent sind gegen Krankheiten, die immer häufiger auftreten, weil das globale Ökosystem gestört ist. Wir brauchen angepasste Pflanzen, und wir brauchen sie rasch.

EU-weite Hindernisse

Vor etwa 15 Jahren wurde Crispr entwickelt, eine Technologie, die es ermöglicht, einzelne Buchstaben oder Gruppen von Buchstaben im DNA-Code von Nutzpflanzen zu verändern. Crispr ist präzise – es verändert nur die vorab bestimmte Stelle im DNA-Text – und verursacht keine Mutationen an anderen Stellen. Daher ist es nicht notwendig, die Pflanzen über viele Jahre hinweg zu kreuzen, um schädliche Mutationen zu entfernen. Durch Crispr dauert es weniger als ein Jahr, um eine Pflanze mit einem neuen Merkmal zu erzeugen – ohne schädliche Hintergrundmutationen.

Der entscheidende Unterschied zwischen Crispr und zufälliger Mutagenese: Crispr ist präziser und schneller. Doch nach den derzeitigen EU-Beschränkungen dürfen Pflanzen, die mit der Crispr-Gen-Schere bearbeitet wurden, nicht auf europäischen Feldern angebaut werden – Pflanzen, bei denen die gleiche Mutation mittels Mutagenese erzeugt wurde, aber schon.

Enormes Wissen nützen

Wir sollten endlich das enorme Wissen über die in der DNA kodierten Merkmale von Pflanzen nutzen. Die Gen-Schere kann in Zukunft eines von mehreren Werkzeugen im Toolkit der Pflanzenzüchtung sein, um dürretolerante oder krankheitsresistente Sorten zu züchten – in kürzerer Zeit als mit herkömmlicher Züchtung und genauso sicher. Im Europäischen Gentechnikrecht wird Gen-Editierung bisher nicht berücksichtigt. Um keine Hürden für Forschung und Entwicklung aufzubauen, sollte die Gen-Editierung vorhandener Gene rechtlich der konventionellen Züchtung jedoch gleichgestellt werden.

Wenn wir diese Chance nutzen, können wir auch in Zukunft Nahrungsmittel in ausreichender Menge für eine wachsende Weltbevölkerung produzieren. Gen-Editierung ist natürlich nicht die alleinige Lösung dafür. Aber unsere Ernährungssicherheit sollte nicht durch Untätigkeit gefährdet werden. (Liam Dolan, 21.5.2023)