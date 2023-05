Die Freiburger sind nun vorerst punktegleich mit Union Berlin. Foto: IMAGO/Langer

Freiburg – Der SC Freiburg hat mit ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart im Kampf um einen Champions-League-Platz in der deutschen Fußball-Bundesliga vorgelegt. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich feierte am Freitagabend zum Auftakt der vorletzten Runde einen 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Die Tore erzielten die kurz zuvor eingewechselten Christian Günter (71.) und Nils Petersen in seinem letzten Heimspiel als Profi (75.).

Selbst Coach Streich hatte in der hochemotionalen Phase des Spiels Tränen in den Augen vor Ergriffenheit. In der Nachspielzeit sah der Freiburger Nicolas Höfler wegen groben Foulspiels die Rote Karte (93.). Lienhart spielte bei den Freiburgern durch, Stürmer Michael Gregoritsch blieb hingegen nur die Ersatzbank. Bei den Wolfsburgern wurde Offensivspieler Patrick Wimmer bereits in der 57. Minute ausgewechselt.

Punktegleich mit Union Berlin

In der Tabelle schloss Freiburg mit 59 Punkten als Fünfter zum punktgleichen Union Berlin auf. RB Leipzig auf Rang drei hat nur einen Punkt mehr und ist am Samstag (18.30 Uhr) im Showdown bei Spitzenreiter Bayern München zu Gast. Die Berliner müssen unterdessen nach Hoffenheim. Die Streich-Truppe darf daher weiter auf eine Premiere in der Königsklasse hoffen. Wolfsburg muss als derzeit Tabellensiebenter einen Sturz aus den internationalen Rängen kurz vor dem Saisonende fürchten.

Vor Anpfiff wurde bei den Freiburgern neben Petersen auch Defensivspieler Jonathan Schmid verabschiedet. (APA/dpa, 19.5.2023)