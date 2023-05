Gastgeber bezwingen die Stars in der Overtime 4:3

Siegestorschütze Brett Howden (li) mit seinem Assistenten Mark Stone. Foto: APA/Getty Images via AFP/Ethan Miller

Las Vegas – Die Vegas Golden Knights haben das erste Spiel im Finale der Western Conference der NHL knapp für sich entschieden. Die Gastgeber bezwangen die Dallas Stars am Freitag 4:3 nach Verlängerung. Brett Howden erzielte nach 1:35 Minuten der Overtime den entscheidenden Treffer. Die zweite Partie der Best-of-seven-Serie findet am Sonntag wieder in Las Vegas statt. (APA/dpa, 20.5.2023)

NHL-Ergebnis vom Freitag – Play-off-Halbfinale ("best of seven"):

Western Conference, Finale: Vegas Golden Knights – Dallas Stars 4:3 n.V. Stand in der Serie: 1:0