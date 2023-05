In dieser Galerie: 2 Bilder Roberto Firmino traf zum 1:1 für Liverpool. Foto: REUTERS/PHIL NOBLE Feiertag für Brentfords Mbeumo. Zwei Tore und einen Assist spielt's nicht jedes Wochenende. Foto: Reuters/Peter Cziborra

London – Die nächste Auflage der Fußball-Champions-League geht mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ohne Liverpool über die Bühne. Die "Reds" erreichten am Samstag in der vorletzten Premier-League-Runde gegen Aston Villa nur ein Heim-1:1 und liegen damit jeweils drei Punkte hinter dem Dritten Newcastle und dem Vierten Manchester United. Diese beiden Clubs haben zwei Partien ausständig, Liverpool nur noch eine. ManUnited gewann ohne den verletzten Marcel Sabitzer in Bournemouth 1:0.

Das Goldtor für United erzielte Casemiro in der neunten Minute. Für Aston Villa war an der Anfield Road Jacob Ramsey (27.) erfolgreich, Liverpool gelang lediglich der Ausgleich durch Roberto Firmino (89.), der die Reds am Saisonende verlassen wird. Während das Team von Jürgen Klopp im Herbst wohl zumindest in der Europa League zu sehen sein wird, geht Tottenham nach dem 1:3 zuhause gegen Brentford bei der Vergabe der internationalen Startplätze möglicherweise komplett leer aus.

Harry Kane brachte die Gastgeber zwar früh in Führung (8.), ein Doppelpack von Bryan Mbeumo (50., 62.) drehte die Partie aber nach der Pause. Im Finish machte Yoane Wissa (88.) den 14. Saisonsieg von Brentford und damit die nach Siegen beste Oberhaus-Saison der "Bees" perfekt. (APA, red, 20.5.2023)

Fußball-Ergebnisse England – Premier League – 37. Runde:

Samstag

Tottenham Hotspur – Brentford 1:3 (1:0)

Bournemouth – Manchester United 0:1 (0:1)

Manchester United: ohne Sabitzer (verletzt)

Fulham – Crystal Palace 2:2 (1:1)

Liverpool – Aston Villa 1:1 (0:1)

Wolverhampton Wanderers – Everton 1:1 (0:1)

Wolverhampton: ohne Kalajdzic (verletzt)

Nottingham Forest – Arsenal 18.30

Sonntag

West Ham – Leeds United 14.30

Brighton and Hove Albion – Southampton 15.00

Manchester City – Chelsea 17.00

Montag

Newcastle United – Leicester City 21.00