Enttäuschung bei Dodi Lukebakio.

Foto: IMAGO/Contrast/O.Behrendt

Berlin – Hertha BSC steht als erster Absteiger aus der deutschen Fußball-Bundesliga fest. Das Schlusslicht aus Berlin kann nach einem Heim-1:1 am Samstag in der vorletzten Bundesliga-Runde gegen den VfL Bochum nicht mehr das rettende Ufer erreichen. Erstklassig bleibt hingegen Hoffenheim durch ein 4:2 vor eigenem Publikum gegen Union Berlin. Auf dem Relegationsplatz liegt Schalke nach einem 2:2 daheim gegen Eintracht Frankfurt, Bochum hat einen Punkt mehr auf dem Konto.

Werder Bremen und der 1. FC Köln trennten sich 1:1, wobei Romano Schmid das Tor der Hanseaten erzielte und damit erstmals in der Bundesliga anschrieb. Bereits am Freitag hatte sich Freiburg vor eigenem Publikum gegen Wolfsburg mit 2:0 durchgesetzt. Im Abendspiel (18.30 Uhr) empfing Spitzenreiter FC Bayern den Dritten RB Leipzig. Die einen Punkt hinter den Bayern liegenden Dortmunder bekommen es am Sonntag auswärts mit dem FC Augsburg zu tun.

Entscheidung in 94. Minute

Die Hertha durfte dank des 1:0 von Lucas Tousart (63.) lange hoffen. In der 94. Minute jedoch besiegelte ein Kopfball von Bochums Keven Schlotterbeck nach Eckball von Kevin Stöger den siebenten Abstiegs des Hauptstadt-Clubs. Der VfL hat nun einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Letztmals hatte Hertha in der Saison 2011/12 den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen. In der Vorsaison hatte sich die Alte Dame erst über die Relegation gerettet. Der Abstieg verschärft die großen strukturellen Probleme des Vereins. Aufgrund der bedrohlichen Finanzlage bei Hertha ist aktuell die Lizenz in Gefahr. Bis zum 7. Juni muss der Verein bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Finanzierung für die kommende Saison nachweisen.

In Sinsheim schoss Ihlas Bebou die Gastgeber in der 22. Minute in Führung. 14 Minuten später holte Christoph Baumgartner einen Elfmeter heraus, den Andrej Kramaric (36.) zum 2:0 im Tor unterbrachte. Beim 1:2-Anschlusstreffer der Berliner durch Danilho Doekhi (45.+4) besorgte Christopher Trimmel per Corner die Vorarbeit. Der Burgenländer war bis zur 69. Minute im Einsatz, Baumgartner wurde vier Minuten früher ausgetauscht. Er sah im Finish weitere Tore von Kramaric (89.) und Munas Dabbur (99.) beziehungsweise Aissa Laidouni (95.).

Assistmaschine Kainz

Baumgartners ÖFB-Teamkollege Florian Kainz bereitete in Bremen mit einer Maßflanke von der rechten Seite die Kölner Führung durch Steffen Tigges (36.) vor. Dejan Ljubicic war zu diesem Zeitpunkt wegen der eminenten Gefahr einer Gelb-Roten Karte bereits ausgewechselt. Kainz hat nun in jedem seiner jüngsten drei Bundesliga-Einsätze einen Assist verbucht. Laut dem Datenanbieter Opta erreichte der in der 78. Minute ausgewechselte Steirer als erster Köln-Profi seit Beginn der Datenerfassung 2004/05 die Marke von zehn Assists in einer Saison.

Für den Ausgleich sorgte der zur Pause eingetauschte Schmid in der 73. Minute aus kurzer Distanz und spitzem Winkel. Der Österreicher, dessen Clubkollege Marco Friedl über die komplette Matchdauer im Einsatz war, jubelte über sein erstes Bundesliga-Tor überhaupt.

Ebenfalls unentschieden endete das Aufeinandertreffen zwischen Schalke und Oliver Glasners Eintracht. Die "Königsblauen" retteten nach Treffern von Simon Terodde (1.) und Sebastian Polter (85.) beziehungsweise Daichi Kamada (21.) und Tuta (59.) vor Heimpublikum ein 2:2 und hatten Glück, dass beim Stand von 1:2 ein Elfmeter für die Gäste vom VAR aus zweifelhaften Gründen zurückgenommen wurde. Schalke rangiert auf dem Relegationsplatz, einen Punkt hinter Bochum und zwei Zähler vor dem Vorletzten Stuttgart, der am Sonntag in Mainz antritt. (APA, 20.5.2023)

Fußball-Ergebnisse Deutschland – Bundesliga – 33. Runde:

Freitag

SC Freiburg – VfL Wolfsburg 2:0 (0:0)

Freiburg: mit Lienhart, Gregoritsch Ersatz; Wolfsburg: Wimmer bis 57., Pervan Ersatz

Samstag

Hertha BSC – VfL Bochum 1:1 (0:0)

Bochum: mit Stöger

Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 2:2 (1:1)

Schalke: Langer Ersatz, ohne Greiml; Frankfurt: Trainer Glasner

Werder Bremen – 1. FC Köln 1:1 (0:1)

Bremen: mit Friedl, Schmid ab 46., Tor zum 1:1/73.; Köln: Kainz bis 78., Ljubicic bis 33.

TSG Hoffenheim – Union Berlin 4:2 (2:1)

Hoffenheim: Baumgartner bis 65.; Union: Trimmel bis 69.

Bayern München – RB Leipzig 18.30

Sonntag

FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart 15.30

FC Augsburg – Borussia Dortmund 17.30

Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach 19.30