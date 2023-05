Nico Denz freut sich über seinen Etappensieg. Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Cassano Magnago – Für die deutschen Radsportfans hat es nach der 14. Etappe des Giro d'Italia wieder Grund zum Feiern gegeben. Nico Denz vom Team Bora holte sich am Samstag in Cassano Magnago seinen zweiten Tagessieg bei der diesjährigen Ausgabe der Rundfahrt. Er setzte sich im Zielsprint gegen eine Gruppe von Konkurrenten durch, Zweiter wurde der Kanadier Derek Gee. Neuer Leader ist der Franzose Bruno Armirail, das Hauptfeld mit dem bisherigen Führenden Geraint Thomas ging es gemächlich an.

Denz fuhr dabei auf den letzten beiden Kilometern fast alleine einen Rückstand von 14 Sekunden auf die drei Führenden zu. Bereits am Donnerstag in Rivoli hatte der 29-Jährige eine Etappe gewonnen. Insgesamt war es schon der dritte deutsche Tagessieg heuer.

Thomas mit 21 Minuten Rückstand

Thomas erreichte im Hauptfeld mit mehr als 21 Minuten Rückstand das Ziel. Davon profitierte Groupama-Profi Armirail, der Etappen-15. wurde. Er schlüpfte als erster Franzose in diesem Jahrhundert in das Rosa Trikot. Zuletzt hatte 1999 mit Laurent Jalabert ein Landsmann die "Maglia Rosa" getragen.

Am Sonntag wird der Giro mit der 15. Etappe von Seregno nach Bergamo über 195 Kilometer fortgesetzt. Dabei warten drei Bergwertungen der zweiten und ein Anstieg der ersten Kategorie auf die Fahrer. (APA, 20.5.2023)

Ergebnisse Giro d'Italia vom Samstag:

14. Etappe, Sierre – Cassano Magnago (194 km):

1. Nico Denz (GER) Bora 4:37:30 Std.

2. Derek Gee (CAN) Israel

3. Alberto Bettiol (ITA) EF Education, beide gleiche Zeit.

Weiter: 89. Patrick Konrad (AUT) Bora +21:11 Min. – 115. Lukas Pöstlberger (AUT) Jayco +21:32

Gesamtwertung:

1. Bruno Armirail (FRA) Groupama-FDJ 56:17:01 Std.

2. Geraint Thomas (GBR) Ineos +1:41 Min.

3. Primoz Roglic (SLO) Jumbo +1:43.

Weiter: 17. Konrad +9:14 – 89. Pöstlberger +1:55:19 Std