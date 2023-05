Laut Polizei wurde der 73-jährige Verdächtige im Haus festgenommen. Foto: imago images/Michael Kristen

Ansfelden – Ein 73-Jähriger soll Samstagnachmittag in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) versucht haben, seine 48-jährige Tochter und ihren gleichaltrigen Ehemann zu töten. Er wird verdächtigt, mit einem Messer das Paar schwer verletzt zu haben, es wurde in ein Linzer Krankenhaus eingeliefert. Nach der Attacke soll der Pensionist versucht haben, Suizid zu begehen. Als Motiv geht das Landeskriminalamt von einem jahrelangen Streit über Besitz- und Wohnverhältnisse des Wohnhauses aus.

Die Polizei informierte am Sonntag über den Stand der Ermittlungen. So dürfte sich der 48-Jährige gegen 13.00 Uhr im Zwischengeschoß des Hauses am Balkongeländer angelehnt haben, als der Verdächtigte ihm demnach vom darüberliegenden Balkon ein zwei Kilo schweres Waagengewicht auf den Kopf warf. Danach ging der 73-Jährige nach unten zu Schwiegersohn und Tochter, soll sie mit zwei Messern attackiert und verletzt haben.

Einlieferung in Krankenhaus

Mit Hilfe eines Nachbarn konnten die Verletzten über den Zaun zu einem anderen Nachbarn flüchten. Dort verschanzten sie sich, bis die Polizei kam. Sie wurden schwer verletzt in ein Linzer Krankenhaus eingeliefert.

Der 73-Jährige wurde, so die Polizei weiter, im Haus festgenommen. Weil er nach mehreren Aufforderungen ein Messer nicht habe weglegen wollen, setzten die Polizisten einen Taser ein. Laut Auskunft eines Polizeisprechers wurde auch der Tatverdächtige ins Krankenhaus gebracht, er dürfte versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Wann erste Befragungen stattfinden werden, war vorerst noch unklar. (APA, red, 21.5.2023)