Im Münchner Sonntagskrimi "Game Over" ermitteln Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec als Leitmayr und Batic unter zockenden Polizisten

Eine Polizistin wird bei einer Verkehrskontrolle durchs Autofenster erschossen, die Spur führt in die Gamer-Szene, wo sich auch Polizisten als "Munich Sheriffs" durch den Egoshooter "Counter-Strike" ballern. Die Münchner Kommissare Franz Leitmayr und Ivo Batic (Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec) schleusen einen jungen Gamer-Star ein – der, angefeuert vom Vater, allerdings vor allem selbst gewinnen will. Wie sehen Sie den Münchner "Tatort: Game Over"? Die Kritiken sind durchaus gemischt.