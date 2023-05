Kapfenberg – St. Pölten hat am Sonntag die Chance verpasst, an Punkten mit dem Tabellenführer der 2. Liga, dem GAK, gleichzuziehen und hat es nun im Titelrennen schwer. Die Niederösterreicher mussten sich bei den stark verteidigenden Kapfenbergern 1:2 geschlagen geben. Christoph Pichorner hatte aus einem Elfmeter das Heimteam in Führung gebracht (19.), ebenfalls aus einem Elfmeter glich Julian Keiblinger aus (24.). In der 64. Minute sorgte Mark Grosse sehenswert für den 2:1-Endstand.

Der GAK ist damit weiterhin in der Pole-Position um die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus. Die Grazer liegen zwei Runden vor Schluss einen Punkt vor Blau-Weiß Linz und drei vor St. Pölten. Kapfenberg hat sich im Abstiegskampf Luft verschafft.

Zum Abschluss der 28. Runde stand am Sonntag noch SK Sturm Graz II gegen Vorwärts Steyr auf dem Programm, beide Klubs zittern um den Klassenerhalt. (APA, 21.5.2023)

Fußball-Ergebnisse 2. Liga – 28. Runde:

Freitag

FC Liefering – SV Lafnitz 3:1 (0:1)

SKU Amstetten – Young Violets Austria Wien 2:2 (0:1)

Blau Weiß Linz – SV Horn 0:1 (0:0)

FC Dornbirn – FAC Wien 0:0

FC Admira – Vienna 0:1 (0:1)

Samstag

GAK – Rapid Wien II 2:0 (0:0)

Sonntag

Kapfenberger SV – SKN St. Pölten 2:1 (1:1)

Sturm Graz II – Vorwärts Steyr 12.30