Die ehemalige Tenniskönigin Serena Williams ist auch nach der aktiven Karriere sehr präsent. Am 10. Mai war sie Stargast beim OMR-Festival für digitales Marketing und Technologie in Hamburg. Foto: IMAGO/Future Image/gbrci

Cristiano Ronaldo war laut dem US-Magazin Forbes mit Einkünften von rund 136 Millionen Dollar in den vergangenen zwölf Monaten der am besten verdienende Sportler. Gefolgt von den Fußballerkollegen Lionel Messi (130 Millionen) und Kylian Mbappé (120 Millionen). Die erste Frau in der Auflistung kommt spät. Mit einem Jahreseinkommen von rund 45 Millionen Dollar reiht sich Serena Williams erst auf Platz 49 in der Forbes-Liste ein.

Die US-Amerikanerin ist die einzige Frau unter den Top 50. Dafür sorgen Sponsoringverträge, etwa des Sportartikelherstellers Nike, der Automarke Lincoln und der Biermarke Michelob Ultra. Denn mit ihren Leistungen auf dem Platz punktet die 41-Jährige nicht mehr. Im August 2022 hängte die Siegerin von 23 Grand-Slam-Turnieren ihren Tennisschläger endgültig an den Nagel. Ein Karriereende, das in vielerlei Hinsicht als ein Rückschlag einzustufen ist. Nicht nur weil mit Williams eine der besten Spielerinnen die Tennisbühne verlassen hat, sondern auch weil das wohl bekannteste weibliche Gesicht der Sportwelt verlorenging.

Team als Handicap

Cristiano Ronaldo oder die ebenfalls schon in Pension befindlichen Tom Brady oder Roger Federer – Männersport hat Idole in Hülle und Fülle. Bei den Frauen hingegen schaut es düster aus. Kaum eine Spitzensportlerin hat es geschafft, weltweite Bekanntheit über einen längeren Zeitraum zu erlangen. Serena Williams ist nicht nur die am besten bezahlte Athletin, sondern auch jene, die man als Erstes mit Profisport in Verbindung bringt.

Im Leiberl von Al-Nassr wurde Ronaldo zum Bestverdiener. Foto: EPA/AL-NASSR CLUB HANDOUT

Kaum eine andere Sportlerin hat es je geschafft, sich diesen Status zu erarbeiten. Denn hinter Williams herrscht fast schon gähnende Leere. Selbst die Turnerin Simone Biles oder Ski-Freestylerin Eileen Gu können nur mit Mühe aufschließen. Frauen aus Teamsportarten haben es noch einmal deutlich schwerer, sich zu behaupten.

Doch warum scheitern Sportlerinnen immer noch daran, sich weltweit einen Namen zu machen? Laut einer Studie der in Los Angeles ansässigen National Research Group für Marktforschung und strategische Beratung von Unternehmen der Unterhaltungsindustrie sind die Wurzeln für Sportbegeisterung seit langem tief verankert. Viele Fans haben seit Ewigkeiten eine größere Leidenschaft für Sportler und Männermannschaften.

Dass im Männerfußball große Namen wie der FC Barcelona, Chelsea oder auch der FC Bayern ihre Frauenteams professionalisieren, könnte ein wichtiger Meilenstein sein. Es fehlt aber nicht nur an den Fans, sondern auch an Sponsoren. Denn die namhaften Unternehmen bringen nicht nur Geld, sondern auch weltweite und branchenübergreifende Bekanntheit. Fiebert man mit einer Sportlerin oder einem Team bereits mit, gibt es für viele Fans noch eine Hürde zu überwinden: Es fehlt an Möglichkeiten, die Sportlerinnen zu verfolgen. Regelmäßige Übertragungen im Fernsehen sind rar.

Begeisterung der Gen Z

Doch die Zeichen stehen auf Veränderung. Laut der National-Research-Group-Studie schaut bereits ein Drittel der Fans mehr Frauensport als noch vor fünf Jahren. Großveranstaltungen, wie etwa die Fußball-Europameisterschaften 2017 und 2021, füllten Stadien und brachten Mädchen die Faszination Fußball näher. Dass der Frauensport immer bedeutender und sichtbarer wird, ist vor allem jüngeren Menschen zu verdanken. Kaum eine andere Generation als die Gen Z, der zwischen 1995 und 2010 Geborenen, sieht den Frauen- und Männersport derart auf einer Ebene.

Das führt zu nachhaltigem Interesse, das sich bereits bemerkbar macht. In diesem Jahr erleben die europäischen Topligen im Frauenfußball Zuschauerrekorde. Das deutsche Pokalfinale sorgte mit rund 45.000, das englische Cupfinale mit knapp 78.000 Fans für Rekordkulissen. Eine ähnliche Atmosphäre wird beim durch 34.000 Fans ausverkauften Endspiel der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Wolfsburg in Eindhoven erwartet.

Mehr Medienpräsenz, bessere Vermarktung

Um den Frauensport langfristig populär zu machen, spielen weitere Faktoren wesentliche Rollen. Zunächst ist es wichtig, Sportlerinnen in den Medien präsenter zu machen. Übertragung von mehr Spielen, bessere Bewerbung der Veranstaltungen und attraktivere Ausstrahlungszeiten sind gefordert.

Das englische Cupfinale zwischen Chelsea und Manchester United verfolgten knapp 78.000 Fans im Wembley. Foto: Reuters/Paul Childs

Geht es um die Vermarktung von Frauensport, spielt Spanien eine Vorreiterrolle. Denn dort werden auch Fußballspiele der Frauen auf der Streamingplattform Dazn übertragen. Gleichzeitig schoss der Marktwert des Sports in die Höhe. Ein Weg, der in Zukunft gang und gäbe werden soll. Denn wer in Zukunft regelmäßig Sportevents mitverfolgen will, wird an Streamingplattformen nicht vorbeikommen. Anbieter wie Prime Video, Dazn oder Canal+ buhlen um die Sportrechte – mit Erfolg. Ein Wandel, von dem der Frauensport profitiert.

Blackout droht

Apropos Sportrechte. Ein Streit diesbezüglich sorgt für Aufregung. Die Übertragungsrechte für die Fußball-WM der Frauen (20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland) sind für die großen europäischen Fußballnationen noch nicht vergeben. Laut Gianni Infantino, dem Präsidenten des Weltverbands Fifa, fehlt es an fairen Angeboten. Wenn die "Big Five", also Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien, wegen herausfordernder Übertragungszeiten nicht mehr Geld bieten, droht Infantino mit einem TV-Blackout. Es wäre ein verheerendes Zeichen für den Frauensport. (Laura Rieger, 22.5.2023)