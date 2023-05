In dieser Galerie: 2 Bilder Andrew Irving (Austria Klagenfurt/links) gegen Matteo Meisl (Austria Wien). APA/GERT EGGENBERGER Haris Tabakovic (Austria Wien) gegen Tormann Philip Menzel (Austria Klagenfurt). APA/GERT EGGENBERGER

Klagenfurt – Die Wiener Austria wartet in der Fußball-Bundesliga schon seit fünf Runden auf einen Auswärtssieg. Im violetten Zweikampf gegen Austria Klagenfurt gab es am Sonntag in Kärnten eine 1:1 (0:0)-Punkteteilung. Für die Austria bedeutete das im Fernduell mit Rapid um Platz vier aber nur eine Vertagung, da auch die Hütteldorfer gegen den LASK 1:1 spielten. Beide Treffer gingen auf das Konto von Wechselspielern: Die "Joker" Aleksandar Jukic (79.) und Florian Jaritz (92.) stachen.

Enges Rennen um Platz vier und fünf

Die Austria liegt aktuell weiter einen Punkt vor Rapid auf dem vierten Platz, Klagenfurt ist mit zwei Punkten hinter den Grün-Weißen Sechster. In der nächsten Runde gastiert die Wiener Austria beim LASK, Austria Klagenfurt muss zu Red Bull Salzburg. Rapid bekommt es zuhause mit Sturm Graz zu tun.

Die ersten 25 Minuten in der 28 Black Arena waren durchaus intensiv, verstrichen aber ohne spielerische Glanzlichter und ohne eine klare Tendenz in eine Richtung. Bei beiden Teams war ob der Aussicht auf einen internationalen Startplatz eine gewisse Anspannung zu bemerken. Haris Tabakovic lief in der 14. Minute ins Abseits, Klagenfurts Torhüter Phillip Menzel hätte die Situation aber ohnehin unter Kontrolle gehabt. Die Kärntner versuchten es ein paar Mal mit Flanken über die rechte Seite, die jedoch keinen Abnehmer fanden.

Nach etwa einer halben Stunde fand die Wiener Austria besser in die Partie, die von ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer per Ehrenankick eröffnet worden war. Die Wimmer-Elf schaffte es, die Fehler im Spielaufbau zu minieren, und verzeichnete durch Andreas Gruber in der 32. Minute immerhin eine Halbchance. Ein Tabakovic-Kopfball nach einem Einwurf war für Menzel leichte Beute. Der Schweizer war auch in der 53. Minute nach Ranftl-Flanke von rechts mit dem Kopf zur Stelle, traf den Ball aber nicht ideal.

Auf der anderen Seite zog ein Schuss von Christopher Cvetko knapp am Tor vorbei. Es war in der 55. Minute die beste Möglichkeit für die Klagenfurter bis dahin im Spiel. Der eingewechselte Jaritz (70.) trat dann mit Elan im Strafraum in Erscheinung, kam aber nicht in eine gute Abschlussposition. Tabakovic war einmal in der 73. Minute unbewacht und überhob Menzel – der erreichte den Ball im Zurücklaufen jedoch noch vor der Linie.

Späte Tore

Jukic, der in der 64. Minute eingewechselt worden war, erzielte dann nach Braunöder-Pass von halbrechts ins kurze Eck die Führung. Auch nach On-Field-Review von Schiedsrichter Christopher Jäger hatte der Treffer Bestand, zu klären gab es ein mögliches Foul von Tabakovic in der Entstehung. Als die meisten schon mit einem Gäste-Sieg rechneten, traf Jaritz aus spitzem Winkel zum Ausgleich ins Netz. Eine mögliche Fehlentscheidung der Offiziellen, da Klagenfurts Solomon Bonnah den Ball selbst ins Seitenout geschossen haben dürfte, blieb unbeachtet. (APA, 21.5.2023)



Fußball-Bundesliga (30. Runde) – Meistergruppe (8. Runde):

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien 1:1 (0:0)

Klagenfurt, 28 Black Arena, 4.021, SR Jäger.

Tore:

0:1 (79.) Jukic

1:1 (92.) Jaritz

Klagenfurt: Menzel – Gkezos, Mahrer, N. Wimmer – Moreira (82. Bonnah) – Blauensteiner (73. Straudi), Demaku (46. Wernitznig), Irving (82. Miesenböck), Cvetko, Schumacher – Soto (65. Jaritz)

Austria: Früchtl – Mühl, Martins, Meisl – Ranftl, Fischer, Holland, Leidner – Gruber (64. Jukic), Tabakovic, Fitz (73. Braunöder)

Gelbe Karten: Pacult (Trainer) bzw. Gruber, Leidner