Peter Schneider ist bei der WM nach bisher einem Tor und vier Assists neben Marco Rossi (fünf Assists) der offensive Hoffnungsträger. Foto: AP/Pavel Golovkin

Showdown im Ticker: Österreich gegen Ungarn um Klassenerhalt, Mo., 19.20 Uhr

Den Deutschen sei Dank. Österreich und Ungarn duellieren sich am Montag (19.20 Uhr, ORF Sport+), bei der Weltmeisterschaft um den Klassenerhalt. Das abschließende Spiel der Gruppe A in der Nokia-Halle zu Tampere wäre weitgehend bedeutungslos gewesen, hätten die Magyaren das bisher wenig überzeugende deutsche Team am Sonntag besiegt. Nach dem 2:7 (0:1, 0:3, 2:3) gegen die deutsche Auswahl halten die Ungarn aber weiter bei zwei Zählern. Österreich, das seinen bisher einzigen Punkt beim 1:2 n. V. zum Auftakt gegen Frankreich geholt hatte, muss also seinerseits siegen, um die Ungarn zu überholen und wie schon im Vorjahr den Klassenerhalt zu schaffen.

Zweimal in Folge nicht absteigen – das gelang der Auswahl des österreichischen Eishockeyverbandes (ÖEHV) zuletzt vor 19 Jahren. Diesmal wäre ein Ticket für die WM 2024 in Tschechien der Lohn.

Für die Österreicher wird das Match ein Treffen mit vielen Bekannten, schließlich verdienen nicht weniger als 15 ungarische Eishackler ihr täglich Brot in der ICE-Liga. Zudem sind die Magyaren beliebte Testspielgegner. "Nichts, was wir sehen, überrascht uns", sagte Teamchef Roger Bader, der seine Cracks auf Schwerarbeit gegen "eine kämpferische Mannschaft", die viel auf den Körper spiele, einzuschwören versucht.

Bilanz für Österreich

Der Schweizer rechnet mit einem gänzlich anderen Match als zuletzt gegen Deutschland (2:4) und Finnland (1:3), vermutet, dass die Ungarn "einfach spielen" und das Match jenem gegen Frankreich ähneln wird. "Sie werden oft versuchen, die Scheibe in unsere Zone zu schlagen und dann Forechecking zu machen. Ich glaube, wir haben Vorteile in der Schnelligkeit." Zudem hat Baders Team im Gegensatz zu den ungarischen Kollegen einen Tag Pause.

Die Chancen auf einen Erfolg schätzt der Coach dennoch nur auf 50:50: "Ich denke nicht, dass wir Favorit sind." Statistisch betrachtet gehen die Österreicher aber sehr wohl als Favoriten aufs Eis. Seit dem 4:7 bei der B-WM 1977 hat das ÖEHV-Team alle (sieben) WM-Duelle mit Ungarn für sich entschieden.

Besondere Aufmerksamkeit sollte Ungarns Einserlinie mit Fehervar-Center Janos Hari sowie den Flügelstürmern Balasz Sebök von Ilves Tampere und Vilmos Gallo von Linköping gelten. "Hari ist seit Jahren ihr bester Einzelspieler, das ist ein überdurchschnittlicher erster Block", sagte Bader.

Er selbst wird nahezu aus dem Vollen schöpfen, lediglich Philipp Wimmer fehlt erkrankt. Verteidiger David Reinbacher wird trotz nicht ganz überstandener Knieblessur zur Verfügung stehen. Der 18-Jährige hatte sich beim 0:5 gegen Schweden verletzt und gegen die Finnen sein Comeback gegeben. Er will sich trotz Schmerzen durchbeißen. Kapitän Thomas Raffl kehrt nach der Pause gegen Finnland mit aufgeladenen Akkus zurück.

Torhüterfrage

Im Tor dürfte Salzburgs Goalie David Kickert gegenüber Bernhard Starkbaum von den Vienna Capitals den Vorzug erhalten. Den gegen Finnland auffällig starken David Madlener – der Goalie aus Vorarlberg war als bester Österreicher des Spiels gegen die Weltmeister geehrt worden – will Bader nicht bringen.

Der Teamchef erwartet sich eine Steigerung seines Schlussmanns, zumal Österreichs Fangquote bei dem Turnier mit 86,74 Prozent die schlechteste aller teilnehmenden Nationen war. Bader: "Bis jetzt war vieles nicht optimal in diesem Bereich. Wir sind im Goalkeeping Letzter, das ist nicht befriedigend."

Lob der Besten

Erfreulich sei jedoch das positive Feedback der Topnationen, die es bei dieser WM mit Österreich zu tun bekommen hatten. Sie seien sehr wohl gefordert worden. "Das hat gezeigt, dass wir in diese A-Gruppe gehören. Das müssen wir uns verdienen", sagte Bader.

Im Vorjahr hatte sich sein Team ebenfalls in Tampere im direkten Duell um den Klassenerhalt nach 1:3-Rückstand letztlich mit 5:3 gegen Großbritannien durchgesetzt. "Die Ausgangslage ist ein bisschen anders, damals hatten wir schon viele Highlights mit dem Sieg gegen Tschechien und Punktgewinnen gegen Lettland und USA." (Thomas Hirner, 22.5.2023)