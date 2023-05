Der Titel stand dank Arsenals Patzer bereits am Vortag fest. Citizens gehen nun aufs Triple los. Wöbers Leeds droht nach 1:3 gegen West Ham der Abstieg

Alvarez bejubelt Tor und Meistertitel. Foto: IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Manchester – 24 Jahre nach Manchester United ist Manchester City auf dem Weg, das bis dato einmalige Fußball-Triple aus Triumph in der Champions League, der englischen Premier League und dem FA Cup zu wiederholen. Am Samstag wurde der erste Schritt geschafft, vor dem Fernseher feierte City nach der 0:1-Niederlage von Verfolger Arsenal bei Nottingham Forest den dritten Meistertitel hintereinander. Am Sonntag folgte dann im ersten Spiel als Meister ein 1:0-Heimerfolg gegen Chelsea.

In Manchester löste der fünfte Premier-League-Triumph in sechs Jahren zunächst nur noch verhaltene Euphorie aus. Zum Etihad-Stadion, wo ein riesiges "Premier League Champions"-Banner ausgerollt worden war, kamen am Samstagabend im Vergleich zu den Vorjahren nur wenige City-Fans, um mit Vereins-Flaggen und blauen Pulverkanonen zu feiern. Vielleicht, weil die Meisterschaft – so zumindest die Hoffnung – nur der Auftakt für das Triple ist, das die Citizens als zweites englisches Team nach ManUnited gewinnen können.

Zwei Siege zum Triple fehlen noch

Zwei Siege fehlen der Mannschaft von Pep Guardiola Team noch: Am 3. Juni bestreitet Man City im Londoner Wembley-Stadion das Pokalfinale gegen United, am 10. Juni in Istanbul das Endspiel der "Königsklasse" gegen Inter Mailand. Noch fehlt der Pokal für die Champions League, er ist auch das erklärte Ziel, seitdem der Club 2008 von Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan aus Abu Dhabi gekauft worden ist.

Foto: REUTERS/Carl Recine

Seitdem stehen nun sieben Meistertitel auf der Erfolgsliste, unter dem 2016 von Bayern München geholten Guardiola wurden schon zwölf Trophäen gewonnen. Dabei sah es in der Meisterschaft lange nach einem Durchmarsch von Arsenal aus. Doch seit der Niederlage gegen Tottenham am 5. Februar hat City 43 von 45 Punkten geholt und dabei auch den Titelkonkurrenten zweimal (3:1 und 4:1) geschlagen. "Das ist eine Saison gewesen, die ich nie vergessen werde", schwärmte Kapitän Ilkay Gündogan bereits.

Alvarez mit Goldtor

Gegen Chelsea sorgte der diesmal von Beginn auf aufgebotene Weltmeister Julian Alvarez mit seinem Tor in der 12. Minute für die frühe Entscheidung. Mehr Tore fielen nicht, Erling Haaland wurde wie auch Kevin de Bruyne und Rodri erst spät eingetauscht. Nach Schlusspfiff durfte das Starensemble die Trophäe entgegennehmen. "Die Premier League ist zweifellos die anspruchsvollste und härteste Liga der Welt. Und das sagt alles darüber, was das für eine Leistung ist", sagte Gündogan.

Während ManCity die Liga sportlich dominiert, hängt aber auch eine dunkle Wolke über dem blauen Himmel. Dem Verein wird vorgeworfen, zwischen 2009 und 2018 die Finanzregeln der Premier League über 100 Mal gebrochen zu haben. Ob es Strafen geben wird und in welcher Form, ist aber offen.

Foto: AP Photo/Jon Super

Arteta: "Es ist ein wirklich trauriger Tag für uns"

Während die "Citizens" feierten, herrschte bei Arsenal Enttäuschung. Nachdem die Gunners bis Ende April die Liga angeführt hatten, schien der erste Meistertitel seit 2004 in Griffweite. In den vergangenen Wochen zeigte Arsenal aber Nerven und holte nur zwei Siege aus acht Liga-Spielen.

"Es ist ein wirklich trauriger Tag für uns", sagte der sichtbar frustrierte Arsenal-Coach Mikel Arteta. "Wir haben zehneinhalb Monate dafür gekämpft und jeden Tag hart gearbeitet, um unseren gemeinsamen Traum zu verwirklichen", sagte Arteta, der bis 2019 Pep Guardiolas Co-Trainer in Manchester gewesen war. "Wir haben Hoffnung und Begeisterung erzeugt, den Glauben, dass wir es durchziehen und gewinnen können, aber wir haben es verpasst." Ein kleiner Trost: Arsenal spielt in der kommenden Saison nach siebenjähriger Abstinenz wieder in der Champions League.

Leeds droht Abstieg

Von der Tabellenspitze ein Sprung in den Tabellenkeller: Die Situation von Leeds United im Abstiegskampf wird dagegen immer brisanter. Am Sonntag kassierten die "Whites" mit Außenverteidiger Maximilian Wöber über 90 Minuten bei West Ham United eine 1:3-Niederlage und liegen eine Runde vor Schluss zwei Punkte hinter dem rettenden "Strich". Im abschließenden Heimspiel gegen Tottenham muss Leeds am Sonntag kommender Woche damit gewinnen, zugleich auf Schützenhilfe hoffen. (APA, Reuters, red, 21.5.2023)

Fußball-Ergebnisse England – Premier League – 37. Runde:

Samstag

Tottenham Hotspur – Brentford 1:3 (1:0)

Bournemouth – Manchester United 0:1 (0:1)

Manchester United: ohne Sabitzer (verletzt)

Fulham – Crystal Palace 2:2 (1:1)

Liverpool – Aston Villa 1:1 (0:1)

Wolverhampton Wanderers – Everton 1:1 (0:1)

Wolverhampton: ohne Kalajdzic (verletzt)

Nottingham Forest – Arsenal 1:0 (1:0)

Sonntag

West Ham – Leeds United 3:1 (1:1)

Leeds: mit Wöber

Brighton and Hove Albion – Southampton 3:1 (2:0)

Manchester City – Chelsea 1:0 (1:0)

Montag

Newcastle United – Leicester City 21.00