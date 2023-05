In dieser Galerie: 2 Bilder Jelena Rybakina mit dem Siegerpokal. Foto: IMAGO/Fabio Frustaci/ZUMA Wire Daniil Medwedew hat auch gewonnen. Foto: IMAGO/Giuseppe Maffia/NurPhoto

Rom – Der russische Tennisprofi Daniil Medwedew befindet sich kurz vor Beginn der French Open in Topform. Der 27-Jährige gewann am Sonntag das Finale von Rom gegen den Dänen Holger Rune mit 7:5,7:5 und feierte damit seinen sechsten Titel bei einem Masters-1000-Turnier. Erstmals triumphierte der Hartplatz-Spezialist überhaupt bei einer ATP-Veranstaltung auf Sand. Auf diesem Belag wird vom kommenden Sonntag an auch im Stade Roland Garros in Paris gespielt.

In der kommenden Weltrangliste zieht er durch den Turniersieg am Serben Novak Djokovic vorbei auf Rang zwei. Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz aus Spanien war in Rom überraschend bereits in der dritten Runde gescheitert.

Rybakina siegt

Das WTA-Turnier in Rom gewann Jelena Rybakina aus Kasachstan nach zahlreichen Unterbrechungen wegen anhaltender Regenfälle in der Nacht auf Sonntag. Die Wimbledonsiegerin profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Kontrahentin Anhelina Kalinina aus der Ukraine beim Stand von 6:4 und 1:0. Kalinina klagte über Schmerzen im linken Oberschenkel.

Für Rybakina, die im Jänner das Finale des Australian Open erreicht hatte, war es der fünfte Titel ihrer Karriere und der zweite heuer nach ihrem Sieg in Indian Wells. Die 23-Jährige wird in der Weltrangliste auf Platz vier vorrücken. (APA, 21.5.2023)

Tennis-Ergebnisse aus Rom vom Sonntag:

WTA-1000, 3,57 Mio. Euro, Sand

Finale: Elena Rybakina (KAZ-7) – Anhelina Kalinina (UKR-30) 6:4,1:0 Aufgabe

ATP-Masters 1000, 8,64 Mio. Euro, Sand

Finale: Daniil Medwedew (RUS-3) – Holger Rune (DEN-7) 7:5,7:5