Valencia feiert den Prestigeerfolg. Foto: EPA/Kai FORSTERLING

Valencia – Real Madrid hat den Lokalrivalen Atletico in der spanischen Fußball-LaLiga-Tabelle am Sonntag vorbeiziehen lassen müssen. Die "Königlichen" kassierten ohne den auf der Bank sitzenden ÖFB-Star David Alaba eine 0:1-Niederlage bei Valencia und fielen einen Punkt hinter Atletico auf Rang drei zurück, da sich der Neo-Zweite beim Heim-3:0 gegen Osasuna keine Blöße gab. Für Real war es der nächste Dämpfer nach dem Out im Champions-League-Halbfinale gegen Manchester City. Zu Valencias Matchwinner avancierte Diego Lopez (33.), er sorgte dafür, dass Real zum achten Mal in dieser Saison eine Niederlage hinnehmen musste.

Während der zweiten Hälfte kam es zu einer fast zehnminütigen Spielunterbrechung, weil sich Real-Stürmer Vinicius Junior und Valencias Eray Cömert in die Quere gekommen waren. Danach soll es auch zu rassistischen Äußerungen von den Zuschauerrängen in Richtung Vinicius gekommen sein. Der Stadionsprecher forderte die Fans dazu auf, Respekt zu zeigen und rassistische Äußerungen zu unterlassen.

In der am Ende 17 Minuten dauernden Nachspielzeit kam es zu einer weiteren Rudelbildung, in der Vinicius Junior wegen einer Tätlichkeit ausgeschlossen wurde. (APA, 21.5.2023)