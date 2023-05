Ohne David Alaba müssen sich die Königlichen in Valencia 0:1 geschlagen geben. Atletico Madrid zieht mit einem 3:0 gegen Osasuna am Lokalrivalen vorbei

In dieser Galerie: 2 Bilder Vinicius Junior (Mitte) ist sauer. Foto: REUTERS/Pablo Morano Valencia feiert den Sieg. Foto: EPA/Kai FORSTERLING

Valencia – Real Madrid hat nach dem schmerzvollen Aus in der Champions League auch in der Liga einen Rückschlag kassiert. Spaniens Fußball-Rekordmeister verlor am Sonntag das hitzige Duell beim abstiegsbedrohten FC Valencia mit 0:1 (0:1) und damit auch Platz zwei an den Stadtrivalen Atletico. Überschattet wurde die Partie aber von erneuten rassistischen Beleidigungen gegen Reals Vinicius Junior.

In der zweiten Halbzeit kam es zu einer mehrminütigen Unterbrechung, nachdem der Brasilianer von einem Anhänger der Gastgeber rassistisch beschimpft worden war. Vinicius stellte sich anschließend vor die Fankurve und deutete auf den Übeltäter. Das Spiel wurde erst fortgesetzt, als der Stadionsprecher eine Ansage machte, die Beleidigungen einzustellen.

Vinicius: "Rassismus ist in La Liga normal"

"Das war nicht das erste Mal, nicht das zweite und nicht das dritte Mal", klagte Vinicius bei Twitter: "Rassismus ist in La Liga normal. Die Konkurrenz hält es für normal, der Verband hält es auch für normal und die Gegner fördern es. Ich bedauere das sehr. Die Meisterschaft, die einst Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano und Messi gehörte, gehört jetzt den Rassisten." In Brasilien sei Spanien "als ein Land der Rassisten bekannt", schrieb er weiter.

Die Unterbrechung hatte eine 15-minütige Nachspielzeit zufolge, in der Vinicius aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte (90.+7) sah. Der Flügelstürmer, der in den letzten Monaten häufig Opfer rassistischer Beleidigungen war, hatte inmitten einer Rudelbildung Valencias Hugo Duro offenbar geschlagen.

Atletico überholt Real

Das Tor des Abends für die Gastgeber erzielte Diego Lopez (33.). ÖFB-Legionär David Alaba saß 90 Minuten auf der Real-Bank.

Nachdem sich der Erzrivale FC Barcelona vorzeitig die Meisterschaft gesichert hat, geht es für Real nur noch um Platz zwei. Den holte sich drei Runden vor Schluss aber Atletico mit einem ungefährdeten 3:0 (1:0) gegen CA Osasuna.

Valencia rückte im spannenden Abstiegskampf mit dem zweiten Sieg nacheinander auf Platz 13 vor. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt fünf Punkte. (sid, red, 21.5.2023)