Die Polizei sucht nach dem Einbruch in der SCS Vösendorf nach den Tatverdächtigen. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

In der Nacht auf Montag soll es zu einem Einbruch im Bereich der Shopping City Süd in Vösendorf südlich von Wien gekommen sein. Wie der "Kurier" berichtet, soll ein Auto in ein Juweliergeschäft gefahren worden sein. Das Auto soll danach in Brand gesetzt worden sein. Die Polizei sperrte den Bereich ab, das Gebäude wird noch von der Polizei durchsucht.

In Wien war es zuletzt in der Innenstadt zu einem ähnlichen Einbruch gekommen. Am Wildpretmarkt raste ein Auto rückwärts in die Auslage der Nobelboutique Amicis. Drei Einbrecher drangen in das Geschäft ein, raubten binnen Minuten hochpreisige Kleidungsstücke und ergriffen anschließend die Flucht. (red, 22.5.2023)