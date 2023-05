In dieser Woche soll es um eine Handtasche gehen, die an Unscheinbarkeit nicht zu übertreffen ist. Das halbmondförmige Teil aus Nylon des japanischen Herstellers Uniqlo könnte man als eine Handtasche ohne Eigenschaften beschreiben: Sie ist unifarben, ihr Gurt ist aus Kunststoff, verschlossen wird sie mit einem simplen Reißverschluss. Maßgeblich für ihren Erfolg dürfte vor allem ihr Preis sein. Die Handtasche ist für rund 15 Euro zu haben. Sie ist, wenn es nach der Shoppingplattform Lyst geht, die It-Bag des ersten Quartals 2023.

Wie aussagekräftig die Auswertung dieser einen Shoppingplattform ist, mag dahingestellt sein. Bemerkenswert ist allerdings, dass sich unter den Produkten, die vierteljährlich gelistet werden, normalerweise teure Markennamen wie Prada oder Bottega Veneta tummeln. Dem hat heuer offenbar ein Tiktok-Trend einen Strich durch die Rechnung gemacht. In den vergangenen Monaten hat sich auf der Videoplattform der Hype um die einfache Nylontasche quasi verselbstständigt: Der Hashtag #uniqlobag wurde über 71 Millionen Mal aufgerufen.

Die angesagteste Tasche stammt derzeit von der Marke Uniqlo, wenn es nach der Shoppingplattform Lyst geht. Foto: Hersteller

In den Videos demonstrieren junge Menschen, was alles in der Tasche Platz findet. Und irgendwie erklärt sich die Beliebtheit des unspektakulären Nylonbeutels mit den Beiträgen wie von selbst. Er ist einigermaßen wetterfest, lässt sich wahlweise hinter den Rücken und vor die Brust schieben, und ja, es lassen sich in ihm lebensnotwendige Accessoires wie das Smartphone in greifbarere Nähe verstauen. (In einem Werbevideo führt das japanische Unternehmen vor, dass selbst ein kleiner Schirm in die Tasche passt.)

Auch die Modewelt scheint bereits angefixt, auf der Website des Magazins "Glamour" erklärt sich die Redaktion "obsessed mit der minimalistischen Tasche, die ein absolutes Platzwunder ist". Die It-Bags von heute scheinen vor allem eines zu sein: praktisch.

Damit erklären sich auch die Vorteile gegenüber dem Jutebeutel, einst die It-Bag des gemeinen Hipsters, aber auch dem Turnbeutel, der ein kurzes Intermezzo hatte: Es konnte dauern, bis der Kleinkram aus der Tiefe dieser Exemplare geborgen worden war.

Ein weiteres Geheimnis dieses Taschenmodells dürfte seine lauwarme Unentschiedenheit sein. Diese Tasche ist weder Fisch noch Fleisch, flirtet einerseits mit dem Design der Bauchtasche, kann aber wie derzeit so ziemlich alle Handtaschen unter der Achsel getragen werden. Das kann eigentlich nicht lange gutgehen. Wetten, dass der Tiktok-Hype im kommenden Quartal vergessen ist? (feld, 22.5.2023)