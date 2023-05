Heat ist on fire.

Foto: APA/AP/Lee

Miami – Der dreifache Meister Miami Heat ist nur noch einen Sieg vom Einzug in die Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA entfernt. Am Sonntagabend (Ortszeit) gewann das Team aus Florida vor heimischer Kulisse gegen die Boston Celtics 128:102 und führt im Finale der Eastern Conference mit 3:0. Bisher ist noch nie ein Team in einer "best-of-seven"-Serie nach einem 0:3-Rückstand noch aufgestiegen. Am Dienstag (Ortszeit) hat Miami daheim den ersten Matchball.

Der in den Play-offs bisher überragende Jimmy Butler kam bei Miami auf durchwachsene 16 Punkte, was allerdings nicht ins Gewicht fiel, weil Gabe Vincent mit 29 Zählern einen Karrierebestwert erzielte. Bei den Celtics enttäuschte Jason Taytum mit nur 14 Punkten.

Auch die Finalserie der Western Conference ist bisher eine klare Angelegenheit. Im Duell der Denver Nuggets mit den Los Angeles Lakers führt das Team aus Colorado ebenfalls mit 3:0, schon am Montagabend (Ortszeit) kann in Los Angeles die Entscheidung zugunsten der Nuggets fallen. (APA; 22.5.2023)



NBA-Ergebnis vom Sonntag – Play-off-Halbfinale ("best of seven"):



Eastern Conference, Finale:

Miami Heat – Boston Celtics 128:102

Stand in der Serie: 3:0