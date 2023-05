Wieder am Thron: Carlos Alcaraz.

London – Schon vor dem Masters-1000-Tennis-Turnier in Rom war festgestanden, dass Carlos Alcaraz den Serben Novak Djokovic auf Platz eins im ATP-Ranking ablösen wird. Am Montag fand sich Djokovic nur noch auf Platz drei, weil er auch vom Überraschungs-Rom-Sieger Daniil Medwedew überholt wurde. Alcaraz geht topgesetzt in die am Sonntag beginnenden French Open in Paris. Dominic Thiem verbesserte sich um fünf Ränge und ist nun 91., Sebastian Ofner als zweitbester Österreicher 118.

Während Thiem seinen Platz im Hauptbewerb von Roland Garros sicher hat, sind Ofner sowie Jurij Rodionov (134.), Filip Misolic (142.), Dennis Novak (163.) und Maximilian Neuchrist (188.) allesamt in der Qualifikation im Einsatz.

Bei den Frauen führt weiterhin die Polin Iga Swiatek vor Aryna Sabalenka aus Belarus und der US-Amerikanerin Jessica Pegula das WTA-Ranking an. Die kasachische Rom-Siegerin Jelena Rybakina verbesserte sich um zwei Positionen und ist nun Vierte. Julia Grabher, die noch am Montag beim Turnier in Rabat im Einsatz ist, hat als beste Österreicherin ihr bisher bestes Ranking erreicht und verbesserte sich nach der knapp verlorenen dritten Rom-Runde um 15 Plätze an die 74. Stelle. Sie steht damit natürlich in Roland Garros wie Thiem fix im Hauptbewerb. Sinja Kraus könnte sie noch verstärken, wenn sie sich erstmals für ein Major-Turnier qualifiziert. Die 21-jährige steht seit drei Wochen auf Platz 151, ebenfalls ihr bisheriges Karrierehoch. (APA; 22.5.2023)