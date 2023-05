Jetzt anhören: Das Zuhause mit Kunstwerken verschönern und sie mit Gewinn wieder verkaufen – eine gute Geldanlage? Was du am Kunstmarkt beachten musst und welche Risiken es gibt

Etwas Wertvolles kaufen, das Zuhause verschönern und sich nicht um Zinsen und Inflation kümmern – Kunst als Geldanlage klingt auf den ersten Blick ziemlich gut. Ein Kunstwerk kann man auch rasch wieder verkaufen, und im besten Fall gewinnt es sogar an Wert. Aber ein Monet geht sich mit dem eigenen Kleingeld so schnell nicht aus, und wie steigt man überhaupt in den Kunstmarkt ein?

Marianne Hussl-Hörmann vom österreichischen Auktionshaus Dorotheum erklärt in der neuen Folge von "Lohnt sich das?", was man beachten sollte, mit welchen Risiken man rechnen muss und ob das Investieren in Kunst nur was für Vermögende ist. (red, 23.5.2023)