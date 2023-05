Also, von den Privathobbys von Jörg Haider hatte man so eine Ahnung. Genaueres über die Privathobbys von H. C.Strache erfuhr man jetzt aus einem STANDARD-Interview mit seinem ehemaligen Leibwächter und Schlattenschammes Oliver Ribarich. Nach Nationalratssitzungen sei es nicht nach Hause gegangen, "sondern Strache gab in von Alkohol und Rauch geschwängerter Luft seine Anschauungen zum Besten, zu Chemtrails, Freimaurern und zu Bilderbergern. In seinem Dunstkreis waren auch Reptiloide Thema." Anmerkung: Reptiloide sind echsenartige Wesen, die von Außerirdischen abstammen und nach Meinung rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker die Politik vieler Länder kontrollieren.

Ging auch zu Schamanen, sagt sein Ex-Leibwächter: Heinz-Christian Strache. Foto: Heribert Corn

Was sind die Hobbys des aktuellen FPÖ-Chefs Herbert Kickl? Außer berittener Polizei, dem Besuch von rechtsradikalen Kongressen und Corona-Verschwörungstheorien?

Bei Letzteren ist aber nicht sicher, ob er die wirklich glaubt oder doch nur den recht zahlreichen Verschwörungsgläubigen nach dem Mund redet. Strache scheint ja allerlei esoterischen Blödsinn wirklich ernst genommen zu haben. Laut seinem Ex-Leibwächter ging er zu Kartenleserinnen und Schamanen und trug so ein Blechding "gegen böse Strahlen" in der Hose.

Von Kickl ist so was nicht bekannt. Der ist eher Asket und konzentriert sich auf die Machtergreifung. Und das ist schon weniger zum Lachen. (Hans Rauscher, 22.5.2023)