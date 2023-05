In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in der Türkei war Sinan Oğan gescheitert. Nun gibt er eine Empfehlung für Amtsinhaber Erdoğan ab

Sinan Ogan mit Recep Tayyip Erdoğan. Foto: AP

Ankara – Der in der ersten Runde gescheiterte türkische Präsidentschaftskandidat und Ultranationalist Sinan Oğan hat Staatschef Recep Tayyip Erdoğan für die Stichwahl am Sonntag seine Unterstützung zugesagt. "Ich rufe die Wähler, die im ersten Wahlgang für uns gestimmt haben, auf, im zweiten Wahlgang für Erdoğan zu stimmen", sagte Oğan am Montag.

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt stehen sich am Sonntag Amtsinhaber Erdoğan und Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu gegenüber. Oğan hatte im ersten Wahldurchgang am 14. Mai 5,2 Prozent der Stimmen erhalten. Erdoğan verfehlte mit 49,5 Prozent die Mehrheit nur knapp, Kılıçdaroğlu kam auf 44, 9 Prozent der Stimmen.

Oğan hatte vor seiner Wahlempfehlung mit beiden Stichwahl-Kandidaten gesprochen. Mit seiner Entscheidung steigen die Chancen Erdoğan weiter, das Land fünf weitere Jahre zu regieren. (APA, 22.5.2023)