Auf dem WAC-Platz im Prater wird europäisches Hockey gespielt. Es ist unglaublich, was an der Organisation eines solchen Events dranhängt, und beispielhaft, wie viele Freiwillige mithackeln

Garantiert wird auch im letzten Moment noch etwas passieren. Schließlich beginnt das Turnier erst am Freitag. Aber diesmal ist auch schon im vorletzten Moment etwas passiert. Beim WAC langte eine Nachricht aus der Ukraine ein. Von dort soll eines der acht Teams zur EuroHockey Club Challenge II der Frauen anreisen. Die Nachricht war keine gute. Boryspil, Heimatort des Hockeyverein TSOP Kolos, wurde kürzlich von den Russen bombardiert. Der Bürgermeister hat andere Sorgen, als ein Hockeyteam zu einem Turnier nach Wien zu schicken, und Geld hat Boryspil schon gar keines. Und deshalb fragt TSOP Kolos an: Könnte der WAC für die Nächtigungen der ukrainischen Spielerinnen aufkommen oder sie vielleicht privat unterbringen?

Die EuroHockey Club Challenge II ist nicht das allerwichtigste Event im europäischen Feldhockey-Kalender – aber ein absoluter Höhepunkt für den Wiener Athleticsport Club (WAC) und seine Hockeyabteilung. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen. Man glaubt es nicht, was es alles zu bedenken, zu besprechen, zu organisieren gibt. Das Organisationskomitee, dem Alexandra (Mutter einer U16-Spielerin) vorsteht, hielt und hält noch immer ein Meeting nach dem anderen ab. Und immer wieder tauchten neue Fragen auf, Fragen etwa zu folgenden Themen.

Infrastruktur: WCs (Dixies), Raumplan, Sound System, Renovierungen, Zeitnehmung, Faltzelte für Teams, TV inkl. Halterung, Zelte, Feuerschale, Schiedsrichtertisch. Massage. Eisbecken? Nicht verpflichtend, aber gern gesehen. Zuständig: Markus, Wolfgang, Joe, Rainer, Wolfgang.

Technische Infrastruktur: W-lan, PC, Drucker. Zuständig: Robert M.

Fuhrpark. Zuständig: Alex, Robert B.Hotels. Zuständig: Robert B.

Catering. Frage Bierzapfanlage? Bierfassspenden! Strombedarf! Zuständig: René, Michi, Andi, Duffy, Daniel, Christoph, Conny.

Pressebetreuung. Zuständig: Patrick.

Social Media. Moritz, Tobi, Luisa.

VIPs: Einladungen, Betreuung beim Event.

Fotos: Christian (hoffentlich!), Hannah, Fabian St., Larissa.

Merchandising: Marie-Christine, Joe, Hanna, Larissa, Jo.

Referees: zwei Trikots pro Referee in Farben, die vom Europaverband EHF genehmigt werden müssen. EHF-Logo verpflichtend. Turnier- & Sponsorlogo optional. Zuständig: Uschi, Heinz S.

Medizinische Betreuung. Zuständig: Brigitte, Andreas, Julia.

Stadionsprecher. Raphael, Fabian.

Reinigung Platz. Lars, Michi.

Drucksorten: Einladungen, Programmhefte, Poster, Außenwerbung, Bons, Speisekarten, Beschriftung. Zuständig: Luisa, Amelie, Marie-Christine.

Ballkinder: vier Kinder pro Spiel, empfohlenes Alter 13 bis 16 Jahre. Einheitliche Kleidung, die sich von jener der Spielerinnen und Refs unterscheidet. Zuständig: Uschi, Georg, Isabella, Birgit, Andrea.

Hymnen, Fahnen, Wimpel. Zuständig: Fabian K., Robert, Joe.

Dekoration. Zuständig: Christine, Simone.

Weitere Themen: Dopingkontrollen, Sponsoring, Finanzen, Reinigung Gebäude, Kinderanimation (Hüpfburg!), Siegerinnenehrung. Closing Ceremony. Medaillen, Pokale, Urkunden, Security. Die Auflistung, das sei betont, kann weder richtig vollständig noch vollständig richtig sein. Und klarerweise haben sich Zuständigkeiten im Lauf der Wochen und Monate verändert.

Das Thema TV und Streaming wäre eine eigene Geschichte wert. Hier hat Fabian R. aufgezeigt und mit dem ORF kommuniziert, der die wichtigsten Spiele auf ORF Sport + übertragen wird. Die Firma Streamster.tv stellt sieben Kameras, die WAC-Spielerin Dagmar wird co-kommentieren. Im Stream ist ein englischer Kommentar verpflichtend, den Part übernimmt Jo, ebenfalls Hockeyspieler, wenn auch nicht beim WAC, sondern aktuell bei Post SV. Armin koordiniert die Kommunikation zwischen ORF, Streamster.tv und dem Europaverband EHF.

Wer sind nun die Dutzenden Freiwilligen, die all diese Aufgaben stemmen? Da versammeln sich: aktive und ehemalige Spielerinnen und Spieler diverser Teams und Altersklassen sowie Eltern, Großeltern, Onkeln, Tanten, Freunde und Freundinnen. Auch in dieser Aufzählung, pardon, mag sich der eine oder die andere nicht wiederfinden. Jedenfalls kommen Menschen aus diversen Branchen und dadurch viele und die unterschiedlichsten Qualifikationen zusammen. Studierende sowieso – von denen einige durchaus das Studierendenleben genießen und dennoch am Samstagvormittag auf dem Platz stehen, um die U10-Teams zu trainieren. Oder um eben vor einem großen Turnier mitanzupacken.

Jüngste Nachricht von Markus: "Ein Sonder-Dank ergeht an Conny, Katha, Maia, Kathi und Toni, die den Aufenthaltsraum, die Küche und den Besprechungsraum auf Hochglanz poliert haben. Ihr wart Spitze! Die Fenster des Klubraums sind nun so klar, dass sie kaum mehr gesehen werden." Die investierte Arbeitszeit wäre oder ist unbezahlbar. Solch Engagement gibt es natürlich nicht nur beim WAC oder im Hockey – man denke nur an das traditionelle Hallenturnier des SV Arminen, den Rohrmax-Cup -, sondern es ist beispielhaft für Vieles, was bei größeren, aber vor allem auch kleineren Sportvereinen an Freiwilligenarbeit geleistet wird.

Im Prater steht zu Pfingsten "nur" noch der Sport im Mittelpunkt. Die WAC-Frauen trauen sich zu, bei ihrem Heimevent ins Finale zu kommen, vielleicht sogar den Aufstieg zu schaffen in die EuroHockey Club Challenge I. Vereine aus der Schweiz, aus Wales, Frankreich, Luxemburg und der Türkei sind in Wien zu Gast – und eben TSOP Kolos Boryspil. Was die Ukrainerinnen angeht, die sich kein Hotel leisten können, so wurde recht flott eine Lösung gefunden: ein Partykeller, der sich in einen großen Schlafsaal verwandeln lässt. Das Rote Kreuz stellt Betten zur Verfügung. Christoph, Doris und Hanna haben den Keller geputzt und hergerichtet. (Fritz Neumann, 23.5.2023)