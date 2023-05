Die Polizei ermittelt. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Recklinghausen – Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen auf dem Hof einer Volksschule in Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) ist ein Jugendlicher festgenommen worden. Es besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Bei der Obduktion der Leiche der jungen Frau hätten sich Anzeichen für einen gewaltsamen Tod durch Strangulation ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagabend mit.

Der 17 Jahre alte tatverdächtige Recklinghäuser und die 19-Jährige hätten sich gekannt, hieß es. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und Auswertungen der Spuren dauerte am Montagabend weiter an.

Kinder hatten laut Polizei die leblose junge Frau am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf einem abgelegenen Teil des Schulhofs entdeckt. Ein Notarzt habe nur noch ihren Tod feststellen können. Notfallseelsorger hätten sich anschließend um die Kinder gekümmert. Wegen der unklaren Situation sei routinemäßig eine Mordkommission eingesetzt worden. Der Unterricht an der Volksschule fiel laut Stadt am Montag aus. (APA, 22.5.2023)