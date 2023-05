Ticker-Nachlese

Österreich schafft nach Krimi gegen Ungarn den Klassenerhalt

Stimmen

Roger Bader (Teamchef): "Ich habe gewusst, dass wir mehr Energie haben, wenn wir Druck machen. Im zweiten Drittel waren wir klar besser, natürlich braucht man auch Glück. In meiner Realität war die WM ziemlich gut. Ich bin nicht zufrieden mit den ersten 30 Minuten gegen Frankreich, gegen die Topnationen haben wir sehr viele gute Leistungen gezeigt. Es ist für Österreich nicht selbstverständlich, dass wir so mithalten. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir sind vom Kampf um den Klassenerhalt befreit, das wird auch nächstes Jahr so sein."

Thomas Raffl (Kapitän): "Natürlich will man seine Mannschaft genauso sehen. Es war eine lange Saison, dann war der Start ins Turnier nicht mit den gewünschten Ergebnissen, Sieg und Niederlage sind so eng beieinander. Gegen Ungarn war es wie erwartet ein Spiel auf Messers Schneide. Wir haben Charakter gezeigt, sind zurückgekommen und sind bis zum Schluss zusammengestanden. Bernhard (Starkbaum) war der Rückhalt, den wir uns erhofft haben. Die Jungs können stolz sein. Wir haben uns das verdient. Ich hoffe, ich bleibe verletzungsfrei und dass kann ich noch ein bisschen mitmachen kann."

Bernhard Starkbaum (Torhüter): "Nervenaufreibend. Ich hatte selten so eine mitfiebernde Partie. Ich hatte eigentlich wenig zu tun, sie waren aber im Konter immer gefährlich. Im Endeffekt, auf das Turnier gesehen, haben wir verdient gewonnen. Wir hatten letztes Jahr genauso eine Situation, wir wissen, welche Truppe wir haben, charakterstark, wir kämpfen bis zum Schluss. Das ist definitiv ein geiler Moment, den ich nicht missen möchte."

Manuel Ganahl (Stürmer): "Das ist eine große Erleichterung. Es war ein harter Kampf bis zur letzten Minute. Beim Penaltyschießen gehört immer auch ein bisschen Glück dazu, wir wissen, wir haben 'Starke' hinten. Wir sind nicht gut in die Partie reingekommen und sind fortlaufend immer besser geworden. Die Nerven haben gehalten, wir hatten gute Ruhe und ein brutales Selbstvertrauen. Jeder ist überglücklich, dass es mit der geschafften WM in die Ferien geht."

Dominique Heinrich (Verteidiger): "Das Ziel war der Klassenerhalt, das haben wir erreicht. Es war ein spannendes Spiel, Ungarn war ein guter Gegner, wir haben nicht gegen einen Jausengegner gespielt. Wir haben über weite Strecken dominiert, aber Gegentore zu leicht hergegeben. Das ist jetzt ganz egal, wir haben uns durchgesetzt, spielen nächstes Jahr wieder in der A-Gruppe, das ist alles was zählt."