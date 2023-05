Rodionov, Misolic und Novak in zweiter von drei Runden vor dem Hauptbewerb

Die Quali läuft. Foto: EPA/YOAN VALAT

Paris – Drei der fünf österreichischen Qualifikanten haben am Montag die erste Hürde vor den Einzelbewerben der Tennis-French-Open genommen. Filip Misolic, Jurij Rodionov und Dennis Novak erreichten die zweite von drei Quali-Runden vor dem Hauptbewerb in Paris, Maximilian Neuchrist und Sinja Kraus blieben auf der Strecke. Sebastian Ofner ist erst am Dienstag gegen den Japaner Rio Noguchi dran.

Nur Rodionov erledigte seine Sache beim 7:6(2),6:4 gegen Brandon Holt (USA) in zwei Sätzen, stand aber mit zwei Stunden Spielzeit etwa gleich lang wie Novak bei seinem 6:2,4:6,6:1 gegen Shintaro Mochizuki (JPN) auf dem Sandplatz. Es folgt nun ein direktes Duell zwischen den beiden ÖTV-Vertretern.

Am längsten (2:30 Std.) musste Misolic kämpfen. Nach Satzrückstand gelang ihm gegen Enzo Couacaud (FRA) noch der Aufstieg (3:6,7:6(7),6:2). Maximilian Neuchrist unterlag Jesper de Jong (NED) mit 6:4,3:6,1:6, Sinja Kraus der in der WTA-Weltrangliste um 35 Plätze schlechter platzierten Valentini Grammatikopoulou (GRE) glatt mit 4:6,1:6. Fix im Einzel-Hauptbewerb spielen Julia Grabher und Dominic Thiem. (APA, 22.5.2023)