Jokic mit der MVP-Trophäe. Foto: IMAGO/USA TODAY Network/Kirby Lee

Los Angeles (Kalifornien) – Die Denver Nuggets stehen nach einem "sweep" gegen die Los Angeles Lakers erstmals in ihrer Clubhistorie in der Finalserie der National Basketball Association (NBA). Das Team aus Colorado gewann am Montag (Ortszeit) mit einem 113:111 in Los Angeles auch das vierte Spiel der Serie gegen die Kalifornier und das "best of seven" damit 4:0. Der Endspielgegner steht noch nicht fest, wird zwischen Miami Heat und den Boston Celtics ermittelt.

Die Lakers führten zur Halbzeit mit 15 Punkten Vorsprung. Im dritten Viertel brach der Rekordmeister aber ein. Zwar konnten die Hausherren im letzten Viertel mehrmals ausgleichen, in Führung gingen sie aber nicht mehr. Den entscheidenden Korb beim Stand von 111:111 landete der einmal mehr überragende Nikola Jokic. Der Serbe führte sein Team mit einem "triple double" (30 Punkte, 14 Rebounds, 13 Assists) zum Sieg. Jamal Murray kam auf 25 Punkte für die Nuggets.

40 Punkte von James

Bester Werfer bei Los Angeles war LeBron James mit 40 Punkten, dazu holte er 10 Rebounds. Der Superstar vergab zum Schluss einen Wurf zum neuerlichen Ausgleich. Nach Spielende ließ James auf Fragen zu seiner Zukunft Raum für Spekulationen. "An diesem Punkt meiner Karriere spiele ich nur noch dafür, Titel zu gewinnen. Ich bekomme keinen Kick, wenn ich in den Conference Finals bin. Da war ich schon. Oft. Es macht mir keinen Spaß, wenn ich nicht Teil davon bin, in die Finals zu kommen", sagte der 38-Jährige. Er müsse sich nun Gedanken machen. "Wie es für mich persönlich mit Basketball weiter geht, da gibt es viel zum Nachdenken."

James hatte im vergangenen Herbst einen neuen Vertrag bei den Lakers unterschrieben, der bis zur Saison 2024/25 gültig ist, sollte er die Option ziehen. In der Vergangenheit hat er mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass er mit seinem ältesten Sohn gerne zusammen in einem NBA-Team spielen will. LeBron James jr., genannt Bronny, spielt in der kommenden Saison am College für die University of Southern California und ist frühestens in der Saison 2024/25 in der NBA.

Auf wen die Nuggets in den Finals treffen, ist noch offen. Momentan deutet alles auf Miami hin. Die Heat führen in der Serie gegen die Celtics 3:0 und können in der Nacht auf Mittwoch vor heimischem Publikum die Entscheidung schaffen. (APA/dpa, 23.5.2023)

NBA-Ergebnis vom Montag – Play-off-Halbfinale ("best of seven"):

Western Conference, Finale:

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 111:113. Endstand in der Serie: 0:4.