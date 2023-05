Für viele Camper gilt "Weniger ist mehr". Sie kehren dem Komfort des Wohnwagens den Rücken und gehen lieber zelten. Foto: Getty Images/iStockphoto/Milenko Bokan

Mit großen Poolanlagen und erstklassigen Mietunterkünften eroberte die Campingbranche in den letzten Jahren auch die Herzen derer, die vorher noch keinen Gefallen am Campen gefunden hatten. Trotz des steigenden Qualitätsniveaus in der Campingbranche beobachtet das Berliner Reise- und Buchungsportal camping.info mit Sitz in Berlin auch einen klaren Trend zur ursprünglichen Form des Campings: Immer mehr Menschen finden wieder Geschmack am naturnahen Urlaub mit Zelt, Gaskocher, Schlafsack und Isomatte. Nicht nur wegen der Nähe zur Natur, sondern auch aus Gründen der Einfachheit und des Abenteuer-Charakters schätzen Camper das Übernachten im Zelt besonders.



Viele Campingplätze bieten eine extra Zeltwiese, meistens etwas abseits der Parzellen für Wohnmobile und Wohnwagen. Hier sind die beliebtesten Campingplätze in Deutschland, Österreich und den Niederlanden fürs Zeltcamping:

Die 5 besten Campingplätze zum Zelten in Deutschland:

Hafencamp Senftenberger See, Brandenburg

Camping Klausdorfer Strand, Fehmarn

Camping & Ferienpark Falkensteinsee, Niedersachsen

Camping am Deich – Nordsee, Niedersachsen

Camping- und Ferienpark Havelberge, Mecklenburg-Vorpommern

Die 5 besten Campingplätze zum Zelten in Österreich:

Camping Grubhof, Salzburg

Camp Mondseeland, Oberösterreich

Camping Maltschacher Seewirt, Kärnten

Camping-Finsterhof, Niederösterreich

Camping Au an der Donau, Oberösterreich

Die 5 besten Campingplätze zum Zelten in den Niederlanden:

Papillon Country Resort, Overijssel

Buytenplaets Suydersee, Flevoland

Camping 't Weergors, Südholland

Eurocamping Vessem, Nordbrabant

Camping Corfwater, Nordholland

Die 5 beliebtesten Campingplätze zum Zelten in der Schweiz:

Camping Jungfrau Lauterbrunnen, Espace Mittelland

Engelberg Camping Eienwäldli, Zentralschweiz

Campofelice Camping Village, Tessin

Camping Simplonblick, Wallis

Zeltplatz Mattli, Zentralschweiz (red, 23.5.2023)