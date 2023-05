Der Geschäftsführer der Wien Holding übernimmt den Verein in einer finanzieller Schieflage. Eine Verweigerung der Lizenz möchte er in seiner Amtszeit nicht miterleben

Kurt Gollowitzer: "Meine Freizeit habe ich schon früher gerne im Stadion verbracht." Foto: APA/EVA MANHART

Wien – Am Montagabend wurde Kurt Gollowitzer auf der Generalversammlung der Wiener Austria für eine Amtszeit von vier Jahren als neuer Präsident des Vereins abgesegnet. Der Geschäftsführer der Wien Holding GmbH folgt Frank Hensel nach, der sein Amt im März zur Verfügung gestellt hatte.

STANDARD: Sie haben auf der Generalversammlung 98,67 Prozent der Stimmen erhalten. Hätten Sie sich mehr Spannung und einen Gegenkandidaten gewünscht?

Gollowitzer: Es war so oder so ein spannender Abend. Man kann auch als einziger Kandidat bei einer Wahl schlecht aussteigen. Darum nehme ich das Ergebnis mit großer Demut an und bin stolz auf diese Zustimmung. Ich werde mein Bestes geben, um den großen Erwartungen, die in meine Person gesetzt werden, gerecht zu werden.

STANDARD: Sie haben abseits der Austria etliche Funktionen in der Wirtschaft inne. Wie viel Zeit bleibt da tatsächlich, um für den Verein das Beste zu geben?

Gollowitzer: Das ist eine Herausforderung. Ich habe vor der Kandidatur mit meiner Familie gesprochen. Nur wenn alle dahinterstehen, ist diese Aufgabe zu bewältigen. Ein Großteil der Wochenenden, aber auch viele Abende unter der Woche werden der Arbeit für die Austria gewidmet sein. Meine Freizeit habe ich aber schon früher gerne im Stadion verbracht.

STANDARD: Man sagt, Sie seien Austrianer durch und durch. Wie konnte das passieren?

Gollowitzer: Ich habe mein erstes Bundesligaspiel 1980 im Praterstadion besucht. Die Austria hat 3:1 im Wiener Derby gewonnen. Walter Schachner, Thomas Pfeiler und Ernst Baumeister hatten getroffen. Ich bin rausgegangen, und die Sache war klar: nur mehr Austria Wien. Auch das Stadthallenturnier hat mich geprägt. Robert Sara, Felix Gasselich und Herbert Prohaska – das war Zauberei.

STANDARD: Man erwartet von Ihnen vor allem das Anziehen neuer Sponsoren. Ihrem Vorgänger Frank Hensel werden hier Versäumnisse vorgeworfen. Können Sie es besser machen?

Gollowitzer: Ich möchte meinen Vorgänger in Schutz nehmen. Er ist in einer wirtschaftlich schwierigen Situation zum Verein gekommen. Und dann kam noch die Pandemie. In dieser Situation ist es nicht leicht gewesen, neue Sponsoren an Land zu ziehen. Natürlich steht die Suche nach Sponsoren auch für mich ganz oben auf der Liste. Dieser Aufgabe fühle ich mich verpflichtet.

STANDARD: Sie waren bereits im Aufsichtsrat tätig, als die Austria in eine schlimme finanzielle Krise abgerutscht ist. Tragen Sie auch eine Verantwortung für dieses Schlamassel?

Gollowitzer: Die Großzahl der Verbindlichkeiten ist dem Stadionbau entsprungen. Als ich zum Aufsichtsrat gestoßen bin, war das Stadion bereits fertiggestellt. Es ist bis heute kein strafrechtliches Verhalten festgestellt worden, das man dem damaligen Vorstand vorwerfen könnte. Der damalige Aufsichtsrat hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.

STANDARD: Bei der Austria gab es sichtbare Präsidenten wie Wolfgang Katzian und eher unauffällige wie Peter Langer. Wie wollen Sie das Amt anlegen?

Gollowitzer: Man wird mich in dieser Funktion öffentlich wahrnehmen können. Ich bin kommunikativ und mische mich gern unter die Leute. Ich werde ein aktiver Präsident sein, nicht anders, als ich es als Konzernchef bin. Ich habe Informationen gerne aus erster Hand und arbeite an vorderster Front mit.

STANDARD: Wie viel muss ein Präsident vom Fußball verstehen, und wie viel verstehen Sie vom Fußball?

Gollowitzer: Ich glaube, dass ich einiges vom Fußball verstehe. So wie Millionen Nationaltrainer mache auch ich mir Gedanken über die Aufstellung. Aber ich maße mir sicher nicht an, mich als Experten zu bezeichnen. Dafür gibt es kompetentere Leute im Verein wie unseren Trainer, den Sportdirektor oder den Sportvorstand.

STANDARD: Sie pflegen ein gutes Verhältnis zu Vorstand Jürgen Werner. Man hört aber, dass Ihnen die Trennung von Trainer Manfred Schmid im Winter sehr missfallen hat.

Gollowitzer: Ich schätze Schmid sehr. Ich kenne ihn schon lange und habe mitgeholfen, ihn in einer schwierigen Zeit an den Verein zu binden. Er hat in der ersten Saison Rang drei erreicht, das war nicht zu erwarten. Die Art und Weise der Trennung war dann einer Austria nicht würdig, die Vorgehensweise hat mich gestört. In der Kommunikation haben wir Luft nach oben. Das müssen wir besser machen.

STANDARD: Laut Werner reden bei der Austria zu viele Leute in zu vielen Gremien mit. Teilen Sie diese Meinung?

Gollowitzer: Es gibt keinen von der Größe her vergleichbaren Verein in der Bundesliga, in dem nur wenige Leute mitreden. Aber welche Personen können im Endeffekt Entscheidungen treffen? In der AG haben wir den Vorstand und einen Aufsichtsrat. Im Verein haben wir das Präsidium und einen Verwaltungsrat. Beide Strukturen sind nicht überdimensioniert. Entscheidungen können schnell getroffen werden.

STANDARD: Aber das Kuratorium ist nicht immer glücklich mit den getroffenen Entscheidungen.

Gollowitzer: Das Kuratorium ist in beratender Funktion tätig, es besteht aus rund 80 Personen. Es wird nicht immer möglich sein, Entscheidungen zu treffen, die alle zufriedenstellen. Es gibt aber notwendige Entscheidungen, die für das Wohl des Vereins getroffen werden müssen. Trivial heruntergebrochen unterschreiben alle Stakeholder dieselben Ziele, sportlichen Erfolg und wirtschaftliche Stabilität.

STANDARD: Finanzielle Stabilität ist noch Wunschdenken. Der Austria wurde dreimal in Folge die Lizenz in erster Instanz verweigert. Wird sich das unter Ihrer Führung ändern?

Gollowitzer: Das ist eines der obersten Ziele überhaupt. Das war ganz schlimm für den Verein. Der Klub und die Mitarbeiter haben sich das nicht verdient. Aber man hat in dieser Situation auch gesehen, wie schnell der Verein die geforderten Mittel aufstellen konnte, wozu der Verein in der Lage ist. Ich möchte eine Verweigerung der Lizenz jedenfalls nicht mehr miterleben.

STANDARD: Und wie sehen die sportlichen Ziele aus?

Gollowitzer: Wir wollen auf jeden Fall unter den Top drei in der Bundesliga mitspielen. Und wenn es gut läuft, lässt sich vielleicht auch mal Salzburg vom Thron stoßen. 2013 ist uns das ja auch gelungen.

STANDARD: Der bis 2024 laufende Vertrag von Vorstand Gerhard Krisch wurde nicht verlängert. Wann wird er ersetzt?

Gollowitzer: Ich möchte den Wirtschaftsvorstand so schnell wie möglich neu besetzen. Idealerweise noch vor Beginn der neuen Saison, also spätestens in diesem Juli. (Philip Bauer, 23.5.2023)