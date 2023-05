Mit der Klamauk-Adaption von Shakespeares "Sommernachtstraum" ist Niavarani ein Publikumshit gelungen. Adrian Rigele / Theater im Park

Jetzt, wo die Temperaturen rascher, als manchen lieb ist, wieder nach oben klettern, kommt Theater im Park gerade recht: Das von Michael Niavarani während der Pandemie aus der Taufe gehobene Freiluftfestival im Schwarzenbergpark neben dem Wiener Belvedere bietet Abkühlung – und das bei bester Unterhaltung.

Auch heuer hat Niavarani gemeinsam mit der Agentur Hoanzl wieder ein spannendes Programm aus dem Hut gezaubert. Von 25. Mai bis 16. September gehen dutzende Termine aus den Sparten Kabarett, Literatur, Theater, Musik und Diskussionen über die Bühne.

Als wiederkehrenden Evergreen spielt Michael Niavarani seine Klamauk-Adaption des Shakespeare-Stücks Ein Sommernachtstraum an insgesamt 24 Abenden von 25. Mai bis in den Juli hinein. Bereits im vergangen Jahr war die Produktion bei Theater im Park ein Hit.

Stars der Satire

Aus dem Humorfach geben sich auch sonst bewährte Stars die Ehre: Alfred Dorfer, Roland Düringer, Alex Kristan, Stermann/Grissemann, Michael Mittermeier oder Thomas Stipsits sind dabei. Junge Talente wie Christoph Fritz und Hazel Brugger treten auf, ebenso Lisa Eckhart, Carolin Kebekus, Martina Schwarzmann, Torsten Sträter oder Omar Sarsam.

Florian Scheuba parliert mit Falter-Chef Florian Klenk über Satire und Investigativjournalismus, ORF-Anchorman Armin Wolf tut Ähnliches mit Peter Filzmaier, DER STANDARD ist am 13. Juni mit einem Zukunftsgespräch zum Reizthema Wohnen zu Gast.

Aus der Schauspielriege werden Birgit Minichmair, Joachim Meyerhoff, Michael Maertens und Maria Happel vorstellig, mit Literatur begeistert US-Star T. C. Boyle, mit Philosophie u. a. Michael Köhlmeier im Dialog mit Konrad-Paul Liessmann. Am 16. Juli wird den prägenden Satiregrößen Gerhard Bronner und Georg Kreisler zum 101. Geburtstag ein Abend bereitet, an dem unter anderen Karl Markovics und Katharina Straßer Ständchen singen.

Musikfreunde dürfen sich auch sonst noch einige Termine notieren: Die Wiener Comedian Harmonists interpretieren klassisches Liedgut neu, Franui und Ernst Molden treten in verschiedenen Formationen auf, 5/8erl in Ehr’n oder die Wiener Sängerknaben schlagen sanftere, aber nicht minder stimmungsvolle Töne an.

Um Tickets sollte man sich rasch bemühen, Theater im Park war zuletzt ein Renner. (Stefan Weiss, 24.5.2023)