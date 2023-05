Österreich ist und bleibt aber eher keine Eishockeynation. Der Vergleich mit der Schweiz, die seit 1998 ohne Unterbrechung in der A-Klasse vertreten ist, macht es nur allzu deutlich. Dort gibt es weit mehr bespielbare Eisflächen, und dort wird auch mehr Leidenschaft, Geld und Know-how in die Nachwuchsarbeit investiert.

Kein Wunder, dass die Darbietungen des ÖEHV-Teams den ORF-Experten Peter Znenahlik des Öfteren auf die Palme brachten, wenngleich Teamchef Roger Bader seinen Schützlingen schon allein durch den Verbleib in der A-Klasse eine Weiterentwicklung attestierte. "In meiner Realität war die WM ziemlich gut", sagte der Schweizer.

Wie auch in den Spielen davor wurden gegen das schwächste Team der Gruppe, das bislang noch nie den Verbleib in der A-WM geschafft hat, erneut teils grobe Mängel evident: defensive Schwächen, Zuordnungsprobleme, ausbaufähige Aggressivität, Passivität und fehlende Vollstreckerqualitäten.

Es war wieder einmal nichts für schwache Nerven. Österreichs Eishackler haben sich mit dem 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen gegen Ungarn zwar seit 19 Jahren erstmals wieder mit einem zweiten Klasserhalt en suite belohnt, es hätte aber auch ins Auge gehen können. Letztlich haben die ÖEHV-Cracks Fortuna bis an den Rand des Niedergangs strapaziert. Etwa, als sie sich gegen die Paternoster-Nation einen 1:3-Rückstand einhandelten, oder als sie in der Overtime zu viele Chancen zuließen.

Wider

von Fritz Neumann

Marco Rossi! Mag sein, damit sind nicht alle Fragen beantwortet, die sich im österreichischen Eishockey stellen. Aber einige. Der Weg des jungen Stürmers aus Vorarlberg, der in der Schweiz und in Kanada großgeworden ist und dem eine Karriere à la Thomas Vanek prophezeit wurde, steht sinnbildlich für den Kampf des Teams, der bei der A-WM in Tampere erst im letzten Moment gut ausgegangen ist. Und auch das so typisch österreichische Jammern und Sudern über Rossi passt gut dazu. Aus dem wird nichts mehr, tönte es schon landauf, landab, nachdem der an neunter Stelle Gedraftete nicht gleich auf Anhieb in Minnesota eingeschlagen hatte.

Auch bei der aktuellen WM gab es nicht wenig Kritik an Rossi. Dabei würde ein Blick auf die Statistiken schon helfen, die Dinge richtig einzuordnen. Rossi (21) war in Tampere Österreichs fleißigster Punktesammler, er schnitt mit fünf Assists und einem Goal – dem 1:1 gegen Ungarn – auch im internationalen Vergleich beachtlich ab. Nicht zuletzt ihm war eine nie dagewesene und geradezu herausragende Effizienz im österreichischen Powerplay zu danken.

In Minnesota wissen sie schon, warum sie ihm Zeit geben. Prophezeiung: Herr Rossi findet sein Glück. Und mit dem Team insgesamt wird es sich ähnlich verhalten. Vieles spricht dafür. Die Dichte an Talenten, die früh ins Ausland gehen, war nie höher. Teamchef Roger Baders Expertise sucht ihresgleichen, seine Ruhe sowieso. Noch nie bejubelte ein Coach einen Erfolg so unterschwänglich wie Bader den Klassenerhalt, der Österreich erstmals seit zwei Jahrzehnten eine dritte A-WM in Serie beschert.

Bader ist dafür bekannt, dass er den Nachwuchs forciert. Was er bräuchte, wäre noch mehr Unterstützung seitens der Vereine. Auch dort müssten sie kurzfristige Ziele den langfristigen unterordnen und mehr (junge) Österreicher in wichtigen Situationen einsetzen. Und vielleicht sollte man einen Bonus für Vereine andenken, die heimische Goalies aufbauen. Wie wichtig diese Position auf WM-Ebene ist, auch das sah man in Tampere. (24.5.2023)