DEB-Team gewinnt 5:0 gegen Frankreich. USA fixiert mit Overtime-Erfolg gegen Schweden Platz eins in Gruppe A. Kanada in Gruppe B Zweiter hinter der Schweiz

Foto: AP/Pavel Golovkin

Mit dem vierten Sieg in Folge haben die deutschen Eishockey-Nationalspieler ihr erstes Etappenziel bei der WM erreicht: Das Team von Bundestrainer Harold Kreis gewann zum Vorrundenabschluss gegen Frankreich souverän mit 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) und zog ins Viertelfinale ein. Gegen den Erzrivalen Schweiz geht es am Donnerstag nicht nur um den Sprung unter die besten Vier, sondern auch um das Direktticket für Olympia 2026.

Vor 8.600 Zuschauern in der Nokia Arena zu Tampere erzielten Alexander Ehl (4.), Daniel Fischbuch (44.), Frederik Tiffels (16.), Maximilian Kastner (54.) sowie NHL-Stürmer John-Jason Peterka (23.) die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die sich zum sechsten Mal in sieben Jahren für die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft qualifizierte. Lediglich 2018 nach dem sensationellen Olympia-Silber hatte die deutsche Mannschaft bei der WM das Viertelfinale verpasst. Um sich für die Winterspiele in Mailand/Cortina direkt zu qualifizieren, müsste die DEB-Auswahl die Schweiz oder die Slowakei in der Weltrangliste überholen.

Sieben Siege für die USA

Die USA haben sich in der deutschen Vorrundengruppe A Platz eins und damit die vermeintlich beste Ausgangslage fürs Viertelfinale gesichert. Der zweimalige Weltmeister bezwang Schweden im Finale um die Spitzenposition mit 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung und gewann als erstes US-Team sieben Spiele bei einem WM-Turnier in Serie.

Nick Bonino (17.), Conor Garland (34.), Lane Hutson (40.) und Dylan Samberg (62.) trafen in Tampere für die USA. Leo Carlsson (10./55.) und Timothy Liljegren (58.) hatten Schweden in die Verlängerung gebracht.

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall: US-Torschütze Garland zog bei einem Schuss durch und traf Lucas Raymond im Gesicht – der Schwede verlor dabei einen Zahn, den er kurz darauf vom Eis klaubte.

In der Gruppe B sicherte sich Kanada durch das 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) gegen Tschechien Platz zwei hinter der Schweiz und ein Duell mit Titelverteidiger Finnland in der ersten K.o.-Runde. Peyton Krebs (20.), Tyler Myers (45.) und Lawson Crouse (60.) trafen in Riga für den Rekordweltmeister.

Martin Kaut (23.) hatte zwischenzeitlich für die Tschechen ausgeglichen. Der zwölfmalige Champion ist ebenfalls für die Runde der letzten Acht qualifiziert. (sid, red, 23.5.2023)

Eishockey-Ergebnisse der WM 2023 in Finnland und Lettland vom Dienstag:

Gruppe A – 7. Runde:

Deutschland – Frankreich 5:0 (2:0,1:0,2:0)

Schweden – USA 3:4 n.V. (1:1,0:2,2:0,0:1)

Finnland – Dänemark 19.20

Gruppe B – 7. Runde:

Slowakei – Norwegen 4:1 (3:0,0:1,1:0)

Kanada – Tschechien 3:1 (1:0,0:1,2:0)

Schweiz – Lettland 19.20