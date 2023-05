Die USA bezwangen Schweden in der Verlängerung. Foto: EPA/KIMMO BRANDT

Die USA haben sich im Spitzenspiel der Gruppe A bei der Eishockey-WM mit 4:3 nach Verlängerung gegen Schweden durchgesetzt. Die nach sieben Spielen makellosen US-Amerikaner treffen als Gruppensieger im Viertelfinale am Donnerstag auf den Gruppe-B-Vierten Tschechien. Denn Co-Gastgeber Lettland zog durch ein 4:3 n.V. gegen die Schweiz noch an Tschechien und der damit ausgeschiedenen Slowakei vorbei. Die Schweiz bekommt es als Sieger der Gruppe B mit Deutschland zu tun.

An dieses Duell haben die im Turnier nun erstmals bezwungenen Eidgenossen leidvolle Erinnerungen. In den letzten drei K.o.-Spielen gingen sie gegen Deutschland stets als Verlierer vom Eis. Zuletzt im WM-Viertelfinale 2021, als es ebenfalls in Riga nach einer 2:0-Führung eine schmerzliche 2:3-Niederlage gab. Die Deutschen beseitigten am Dienstag mit einem humorlosen 5:0 gegen Frankreich auch die letzten Zweifel am Einzug in die K.o.-Runde. Dort kommt es am Donnerstag zur Final-Neuauflage von 2022 zwischen Kanada und Titelverteidiger Finnland. Lettland trifft auf Schweden.

Rekordweltmeister Kanada sicherte sich nach zuletzt zwei Niederlagen durch einen 3:1-Sieg gegen Tschechien den zweiten Platz in der Schweiz-Gruppe. Finnland fertigte Dänemark 7:1 ab. Schweden stellte die Partie gegen lange dominante Amerikaner im Finish beinahe auf den Kopf. Ein Quasi-Eigentor (55.) und Timothy Liljegren (58.) brachten die Skandinavier nach 1:3-Rückstand noch in die Verlängerung. Dort gelang Winnipeg-Verteidiger Dylan Samberg das Goldtor (62.). (APA, 23.5.2023)

Eishockey-Ergebnisse der WM 2023 in Finnland und Lettland vom Dienstag:

Gruppe A – 7. Runde:

Deutschland – Frankreich 5:0 (2:0,1:0,2:0)

Schweden – USA 3:4 n.V. (1:1,0:2,2:0,0:1)

Finnland – Dänemark 7:1 (3:0,3:0,1:1)

Gruppe B – 7. Runde:

Slowakei – Norwegen 4:1 (3:0,0:1,1:0)

Kanada – Tschechien 3:1 (1:0,0:1,2:0)

Schweiz – Lettland 3:4 n.V. (0:0,1:2,2:1,0:1)