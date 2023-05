Max Reinhardts "Faust-Stadt" von 1933 wird virtuell rekonstruiert. AS F/ Maximilian Karnitschnigg

Salzburg – Max Reinhardts 150. Geburtstag sowie 80. Todestag in diesem Jahr nehmen die Salzburger Festspiele zum Anlass, ihren legendären Mitbegründer (1873–1943) mehrfach in den Mittelpunkt zu rücken: Einerseits startet heute, Mittwoch, auf Schloss Leopoldskron ein zweitägiges Symposion zum Theater- und Filmregisseur – hier soll Reinhardts Regiebuch zu Goethes Faust im Mittelpunkt stehen. Andererseits wird in Zusammenarbeit mit der Linzer Ars Electronica respektive deren Futurelab die sogenannte "Faust-Stadt" aus dem Jahr 1933 virtuell rekonstruiert und so Reinhardts damalige Inszenierung zu neuem Leben erweckt. Das wurde bei einem Mediengespräch am Dienstag bekanntgegeben.

Bei dem Projekt "Faust 2023" sollen in einer performativen Führung mit dem Titel Die zauberhafte Wirklichkeit des Theaters analoge Bühne und virtuelle Realität zusammengeführt werden. Über eine Virtual-Reality-Brille betreten die Besucherinnen und Besucher direkt auf der Bühne der Felsenreitschule eine Rekonstruktion der Faust-Stadt und nehmen dort individuelle Positionen ein: Inmitten des Bühnensettings werden sie in einer zehnminütigen virtuellen Interpretation des Stücks durch die von Clemens Holzmeister entworfene Faust-Stadt geleitet.

Licht und Musik

Dabei spielen Licht und Musik eine bedeutende Rolle – wie schon bei Reinhardts Inszenierung unter freiem Himmel vor neunzig Jahren. Besucherinnen und Besucher besichtigen Fausts Studierzimmer und werden ebenso Zeugen der Walpurgisnacht wie des Tanzes unter der Linde. Zum Nachbau zogen die Entwicklerinnen und Entwickler aus Linz archivierte Pläne, Aufzeichnungen und Modelle sowie einen 3D-Laserscan der Felsenreitschule heran und ließen sich bei der Nachbearbeitung damaliger Fotografien auch durch künstliche Intelligenz unterstützen. Zudem wurde vom Bühnenmodell aus dem Theatermuseum in Wien eine Fotogrammetrie angefertigt. Eingebettet ist das VR-Erlebnis in eine Führung, bei der erzählte Geschichten, Fotografien, Filmausschnitte, Objekte, Manuskripte und Tondokumente, eine Faust-Musik, dreidimensionale Bühnenelemente und eben der virtuelle Besuch der Faust-Stadt zum Einsatz kommen (Termine am 31. 8., 8., 9., 26. und 27. 9.)

Ebenfalls um Faust wird es ab 19. Juli in einer dreiteiligen Ausstellung im Karl-Böhm-Saal, im Stefan-Zweig-Zentrum in der Edmundsburg und auf Schloss Leopoldskron gehen. Am 23. Juli steigt in Leopoldskron auch "Ein Fest für Max Reinhardt". (APA, red, 24.5.2023)