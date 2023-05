Starke Partie von Jimmy Butler (Mitte). Foto: APA/Getty Images via AFP/Megan Briggs

Miami (Florida) – Die Boston Celtics haben im vierten Spiel der NBA-Halbfinal-Serie gegen die Miami Heat den ersten Sieg gelandet. Der Rekordmeister setzte sich am Dienstag auswärts mit 116:99 durch und vermied damit das Aus. In der "best-of-seven"-Serie führt Miami nun 3:1 und kann in Boston in der Nacht auf Freitag den Einzug in die Finals perfekt machen. Dort warten die Denver Nuggets, die sich im Finale der Western Conference gegen die Los Angeles Lakers durchgesetzt hatten.

Miami führte zur Halbzeit mit sechs Punkten, gab den Vorsprung aber im dritten Viertel aus der Hand und kam danach nicht mehr zurück in die Partie. Jayson Tatum erzielte 33 Punkte für Boston und steuerte elf Rebounds bei. Für Miami war wieder einmal Jimmy Butler mit 29 Punkten der beste Werfer.

Könnten die Celtics die Serie tatsächlich noch drehen, wäre dies eine Premiere. Noch nie in der Geschichte der NBA zog ein Team in die nächste Runde ein, das die ersten drei Spiele im "best-of-seven-Modus" verloren hat. "Wir wissen, dass die Wetten gegen uns stehen. Aber wir glauben an uns, das ist alles was zählt", sagte Bostons Marcus Smart. (APA/dpa, 24.5.2023)

NBA-Ergebnis vom Dienstag – Play-off-Halbfinale ("best of seven"):

Eastern Conference, Finale:

Miami Heat – Boston Celtics 99:116. Stand in Serie: 3:1