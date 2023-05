Die junge Schauspielerin freut sich, People of Color so repräsentieren zu können. Reaktionen waren aber teils von rassistischer Aggression geprägt

Halle Bailey spielt die Hauptrolle in "Arielle die Meerjungfrau". Foto: Reuters / Danny Moloshok

Am Anfang herrschte Verwirrung. War es wirklich Halle Berry, Star von X-Men und John Wick, die die jugendliche Arielle in Arielle die Meerjungfrau spielen sollte? Dass die tatsächliche Darstellerin Halle Bailey, ebenfalls eine Afroamerikanerin, die zu diesem Zeitpunkt als Teil des musikalischen Schwesternduos Chloe x Halle bekannt war, so ähnlich heißt, war lustiger Zufall.

Die Folgereaktionen waren jedoch weniger von Spaß und mehr von rassistischer Aggression geprägt. #NotMyAriel war der Hashtag, der auf Social Media zirkulierte. Wütende "Fans" machten ihrem Ärger darüber Luft, dass Disney eine schwarze Frau für den im klassischen Animationsfilm weißen Unter-Wasser-Rotschopf gecastet hatte. Disney wolle, so der Onlinemob, wieder "woke" sein.

Debatte ignoriert

Bailey sagt, sie habe die Debatte auf Social Media ignoriert. Die Arielle-Rolle sei ein Geschenk für sie gewesen. "Sie hat mir geholfen, mich als junge Frau selbst zu finden." Und sie sei dankbar, dass sie in dem Streifen, der nun in die Kinos kommt, all die jungen People of Color repräsentieren könne, "die sich in diesem Film wiederfinden".

Disney Deutschland

Für die Rolle einer Prinzessin war die 2000 in Atlanta geborene Bailey schon länger bestimmt. Sie und Chloe wurden musikalisch von der Pop- und R-’n’-B-Königin Beyoncé unter die Fittiche genommen. Diese war durch ihre Lieder auf Youtube auf die Schwestern aufmerksam geworden.

2016 unterschrieben die beiden mit Beyoncés Firma Parkwood Entertainment einen Fünfjahresvertrag, 2018 tourten sie als deren Vorband durch die USA. Inzwischen hat das Duo zwei Alben veröffentlicht und kann fünf Grammy-Nominierungen vorweisen.

Erste beim Vorsprechen

Neben der Musik unternahm Bailey auch erste Gehversuche im Schauspielfach. In der Serie Austin & Ally trat sie als sie selbst auf. Weitere Rollen in der Disney-Produktion Let It Shine und den Sing-along-Fernsehspecials machten den Übergang von der Pop- zur Disney-Prinzessin nur zu einer Frage der Zeit. Laut Regisseur Rob Marshall war Bailey die erste Person, die für Arielle vorsprach. "Ich dachte mir, oh mein Gott, wir sind hier seit fünf Minuten. Haben wir Arielle gefunden? Wir hatten es."

Im Dezember wird Bailey in einer Neuauflage von Die Farbe Lila zu sehen sein. Bailey selber wird zu diesem Zeitpunkt schon auf der Erfolgswelle von Arielle die Meerjungfrau schwimmen. Eine weitere Verwechslung mit Halle Berry wird dann wohl kein Thema mehr sein. (Susanne Gottlieb, 24.5.2023)