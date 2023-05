In dieser Galerie: 4 Bilder Unter den vier Finalisten im Nachwuchswettbewerb der Drachengasse: "Zu Küsten" mit Carolina Braun, Marie Eick-Kerssenbrock und Anna Suzuki (v. li.). Foto: Barbara Pálffy Unter den vier Finalisten im Nachwuchswettbewerb der Drachengasse: "anti.aging.apfel" mit Julian Moritz und Sar Adina Scheer. Foto: Barbara Pálffy Unter den vier Finalisten im Nachwuchswettbewerb der Drachengasse: "Titanic oder wie tief kann man sinken" mit Alicia Peckelsen. Foto: Barbara Pálffy Unter den vier Finalisten im Nachwuchswettbewerb der Drachengasse: "Warum wurden wir in dieser lächerlich schönen Welt geboren und nicht in einer anderen?" mit Max Lamperti und Emma Meyer (v. li.) Foto: Barbara Pálffy

Das Theater Drachengasse in Wien hat sich in den letzten fünfzehn Jahren zu einem Hotspot für den Theaternachwuchs entwickelt. Seit 2007 lobt die einst von Emmy Werner gegründete und heute von Beate Platzgummer und Katrin Schurich geleitete Bühne nahe dem Schwedenplatz einen Wettbewerb aus, für den jährlich durchschnittlich sechzig Projekte aus dem gesamten deutschen Sprachraum eingereicht werden. Bis 7. Juni läuft nun das diesjährige Finale, in dem vier ausgewählte Nachwuchsarbeiten zum Motto "Die gestohlene Zukunft" um den Jury- sowie den Publikumspreis rittern.

Die vier von den jungen Kollektiven realisierten Stückanrisse laufen jeweils um 20 Uhr hintereinander, das Publikum wählt im Anschluss per Zettel seinen Favoriten. Den mit 10.000 Euro dotierten Jurypreis vergibt eine dreiköpfige Jury. Aus dem Wettbewerb gingen bereits namhafte Teams hervor, darunter das YZMA-Theaterkollektiv, Sokola//Spreter und Pablo Lawall, Valerie Voigt oder das Duo Franz-Xaver Mayr und Korbinian Schmidt.

Kein Ausbruch möglich

Zu den aktuellen Finalisten gehören Paula Kläy und Guido Wertheimer mit Warum wurden wir in dieser lächerlich schönen Welt geboren und nicht in einer anderen?, einem in mysteriösem Dunkel gehaltenen Stück über das Nichtausbrechenkönnen aus gewissen Höllenkreisen – von Dante bis Amazon; und Titanic oder wie tief kann man sinken von Lea Marlen Balzer, ein Solo über menschliche Hybris.

Des Weiteren das Zeitreisestück anti.aging.apfel, in dem Chefinnen eines Schönheitskonzerns aus der Zukunft unabsichtlich in der Vergangenheit beim falschen Isaac Newton landen. Und schließlich ein Übergangsstück von Leni von der Waydbrink, Zu Küsten oder: Wir standen uns die Beine in den Arsch, in dem es unangenehm heiß wird. (Margarete Affenzeller, 25.5.2023)